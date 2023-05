Impresionante accidente: camioneta de alta gama se pasó de carril y se llevó una moto con dos personas

Este viernes, 26 de mayo, se registró un impresionante accidente de tránsito en el que una camioneta de alta gama perdió el control cuando se movilizaba por la avenida Las Palmas de Medellín y se pasó de carril, en el trayecto varias motos lograron esquivarla, pero se encontró de frente con una y se llevó por delante a las dos personas que se movilizaban en esta.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de ese tramo de la avenida, evidenciaron los momentos de pánico que vivieron los conductores que transitaban por el lugar.

Puede leer: En pleno entierro capturaron a tres presuntos delincuentes que estaban llorando al difunto

Accidente de camioneta en la avenida Las Palmas

En las imágenes se observa que la camioneta conduce por el carril interno de la doble calzada de la avenida Las Palmas, lo que indica que va en dirección hacia Medellín.

De un momento a otro sale del carril, se pasa por el separador, se voltea y se arrastra hasta que se encuentra de frente con la motocicleta en la que se movilizan dos personas.

En cuestión de segundos se salva de estrellarse de frente contra un camión cisterna, que logra maniobrar y esquivar la camioneta para evitar el impacto. Además, otras dos motocicletas se salvan de milagro.

Sin embargo, cuando las dos personas que va en la moto se percatan que viene en su dirección, se alcanzan a bajar, pero la camioneta los golpea de frente.

En horas de la mañana se presento Accidente de transito avenida las palmas..vehículo pierde el control y termina en el otro carril llevándose a un motociclista y su parrillero. pic.twitter.com/C4JGkoILSJ — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 26, 2023

Usuarios de internet se pronunciaron ante el hecho. “Que susto tan berraco!! pero no podemos negar que el movimiento del de la moto es muy gracioso”, “hay que andar despacio, pasa todos los días en este platanal”, “Bajo Palmas diario y con piso mojado veo más de uno que se cree Toretto, creo que venía rápido sino no se hubiera salido así” y “Curva a alta velocidad, con piso mojado, que irresponsable ese conductor, menos mal no pasó a mayores, el carro que lo esquivó y las motos la sacaron barata, como dicen por ahí, no les tocaba”.