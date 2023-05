“No lloren tanto porque congelamos la tarifa de energía”: Daniel Quintero

La decisión de la junta directiva de EPM de congelar la tarifa de energía para Antioquia, ha generado todo tipo de reacciones. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como presidente de la junta, respondió a las críticas de la oposición diciendo que “No lloren tanto porque congelamos la tarifa de energía”.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de los medellinenses respondió a las críticas por la decisión de congelar la tarifa de energía hasta diciembre del 2023.

Quintero respondió a las críticas por congela la tarifa de energía

Piedad Patricia Restrepo, vocera y representante legal de la Asociación Todos por Medellín, escribió una publicación en la que criticó la noticia y replicó lo que la Ministra de Minas, Irene Vélez, dijo sobre el pago que posteriormente deberán hacer los antioqueños por esta noticia.

“Una gran mentira por parte de la junta de @EPMestamosahi y @QuinteroCalle. Sean serios señores. Respeten a la ciudadanía. Promesas vacías en plenos meses de campaña electoral. No más politiquería”, escribió Restrepo.

Ante el mensaje el alcalde respondió: “En serio, no lloren tanto porque congelamos la tarifa de energia. Mejor aprovechen que también cubre al estrato 100. Mientras yo sea Alcalde garantizaré que se mantenga la congelación. Abrazo”.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar la respuesta del mandatario. “Ni congelando tarifas ni con un concierto de Shakira va a recuperar la credibilidad. Triste papel antagónico para la ciudad de Medellín”, “Quintero, Puedes resucitar a Michael Jackson y a Diomedes Díaz y llevarlos al Atanacio gratis, pero ni eso te hará recuperar la credibilidad. ¡Pinturita mentirosa!”, “Me rebaja el 0.6% de la energía, mientras la cuenta de servicios, en general, ha subido 54% más o menos... Soy estrato 4, no 100 (Que no existe, no sea resentido) y quiere que celebremos? No sea tan cara dura, por favor” y “Congelar para luego cobrar lo que se congeló… Que súper propuesta”.