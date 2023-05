Claudia Carrasquilla, la Dama de Hierro quiere ser la primera alcaldesa de Medellín

Claudia Carrasquilla trabajó durante 26 años en la Fiscalía General de la Nación, ha combatido a las más temerarias estructuras criminales en diferentes cargos al interior de la institución. Ahora, quiere llegar a ser la primera mujer en gobernar la segunda ciudad más importante del país.

¿Le gustaría que la sigan identificando como la Dama de Hierro?

Claro, el nombre de la Dama de Hierro lo llevo con mucho honor y mucho orgullo desde hace 10 años cuando fui fiscal contra el crimen organizado, directora de Fiscalías en Medellín, directora nacional contra el crimen organizado y es lo que ha permitido que me conozcan desde el ámbito de la Fiscalía en ese trabajo tan importante que se hizo con la Policía judicial, con los fiscales, para combatir las estructuras criminales y esa es la razón por la cual sigo utilizando esa marca, por llamarlo de alguna manera, para que la ciudadanía me reconozca y sepa quién es Claudia Carrasquilla.

¿Qué la motivó a tomar la decisión de postularse para ser alcaldesa de Medellín?

La labor que hice en la Fiscalía General de la Nación me ha motivado a seguir trabajando por la ciudad y poner a su disposición todo mi conocimiento, experiencia y transparencia que como mujer he tenido en la función pública para poder administrar y regir los destinos de una ciudad tan importante como Medellín. Además, procurar para que esta ciudad retome el control, porque hay un total desgobierno, porque desde que llegó el actual alcalde no ha habido una administración seria, coherente, con lo que fue su programa de campaña presentado como su plan de desarrollo y se ha dedicado a polarizar la ciudad y a realizar actividades políticas, pero no ha manejar la ciudad.

Claudia Carrasquilla, precandidata Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

¿Cree que es el momento para que una mujer llegue por primera vez a la Alcaldía de Medellín?

Creo que es la oportunidad para que una mujer esté al frente de la Alcaldía de Medellín. Cuento con formación en la función pública, 26 años en la Fiscalía General de la Nación y he trabajado con contundencia en la persecución al crimen organizado. La ciudad no se conforma solo con el tema de seguridad, sino que hay otros temas como la Cultura, educación, infraestructura, que no son desconocidos para mí y que he tenido que mirar en otras actividades que desarrollamos desde la Fiscalía. Desde que salí de la institución me he ido preparando y leyendo sobre temas de ciudad y visitando los barrios para entender cuál es la problemática que hay en las diferentes comunidades. Eso es lo que yo quiero poner al servicio de la ciudad para que se decidan por una mujer para que esté al frente de la Alcaldía de Medellín.

Si bien dice que la Seguridad no es lo único que importa en la ciudad, sí es una gran preocupación para los ciudadanos, cuéntenos, ¿se han fortalecido las estructuras criminales?, ¿qué ha encontrado en esos recorridos por los barrios?

Lastimosamente no es una situación exclusiva de Medellín, el país entero tiene una problemática de seguridad muy fuerte. Está afectada la seguridad ciudadana por el hurto, los homicidios y la extorsión. Entiendo la seguridad como un eje transversal para el desarrollo de la ciudad, para la seguridad humana como se ha venido hablando desde el gobierno nacional, pero hay que mirar cuáles son sus necesidades en materia social, educación, cultural y en oportunidades. Eso no se logra si no tenemos una ciudad segura en donde los empresarios puedan invertir, en donde contrario a quererse ir de la ciudad porque no pueden desarrollar su objeto social o su actividad económica, quiero que se queden invirtiendo y ayudando al desarrollo.

¿Cuál sería su estrategia de seguridad?

La Policía y la Fiscalía vienen trabajando, pero hay que lograr una mayor articulación. Hay que lograr explotar ese conocimiento que tiene la inteligencia en la Policía, la misma oficina de análisis criminal que tiene la Fiscalía General de la Nación para focalizar los puntos de calor, aquellos donde sabemos que hay mayor influencia de esas organizaciones criminales que afectan la seguridad ciudadana, desde todos los ámbitos del delito y así se puedan combatir. Las instituciones pueden analizar perfectamente en dónde están ubicados todos aquellos dinamizadores del delito y sobre ello hay que trabajar de manera permanente.

¿Cuántas organizaciones criminales hay hoy en Medellín?

Nosotros tenemos presencia de los GDO, que son los grupos de delincuencia organizada que son cerca de 12 y que están distribuidos en las diferentes comunas y corregimientos. También tenemos los GDCO, que son los grupos de delincuencia común organizada, son organizaciones más pequeñas, pero que le prestan el servicio de outsourcing o ayuda a las organizaciones más grandes en temas de microtráfico, el cobro de las extorsiones y reclutamiento de los menores de edad.

Claudia Carrasquilla, precandidata Alcaldía de Medellín (JUAN TUTO CARDONA)

¿Cuáles serían sus primeras acciones en caso de llegar a La Alpujarra?

Aquí hay que recobrar, primero que todo, el gobierno corporativo porque se acabó cuando en esta administración dados los caprichos del alcalde y esos compromisos maliciosos que tenía con ciertos contratistas, a las entidades descentralizadas no han llegado las personas idóneas. Aquí hay que nombrar un gerente de Empresas Varias que realmente conozca el tema del medioambiente, que le presente a la ciudad unas políticas públicas de saneamiento que permitan mejorar el sistema de recolección, que se pueda invertir en los carros recolectores, que en la actualidad tengo entendido que muchos de ellos están en los talleres porque no hay dinero para su reparación. Entonces, hay que crear toda una infraestructura entorno a la recolección de las basuras como ocurría anteriormente.

¿Cómo se sueña a Medellín?

Me sueño una ciudad limpia, donde todos tenemos cabida, donde esté el rico, el pobre, el empresario, el estudiante, el negro, el blanco, el afro, el de la comunidad LGBTIQ+, porque todos tenemos cabida en Medellín. Además, de la ciudad de siempre, amable, limpia, bonita y libre de corrupción.

¿Por qué los medellinenses deberían votar por usted?

Porque soy una mujer que no vengo de la política, me gusta la política, lo hice en un ejercicio el año anterior, para las elecciones del 13 de marzo para el Senado de la República, obtuve 15.500 votos sin estructura ni financiación y esto me lleva a pensar que muy posiblemente esos votos fueron de opinión por el trabajo que hice. Quiero poner a disposición mi hoja de vida, mi conocimiento, mi transparencia, mi condición de mujer con carácter para poder estar al frente de una ciudad como Medellín. Soy de Medellín, quiero a mi ciudad y creo que es el momento de las mujeres para liderar la ciudad de Medellín.

