Con 1000 uniformados acompañarán la celebración del Día de la Madre en Medellín

El Día de la Madre es una de las fechas en la que históricamente se registra el mayor número de riñas y de casos de intolerancia en la ciudad, sobre todo, por el consumo indiscriminado de bebidas alcohólicas y las fiestas que extienden hasta la madrugada. Ante la llegada de la celebración, la Alcaldía de Medellín informó que ha dispuesto varios puestos de control sobre los principales corredores viales y ha reforzado la vigilancia en los barrios para poder prevenir cualquier hecho de violencia.

La Alcaldía de Medellín de la mano la Policía Metropolitana creó una estrategia institucional de seguridad y convivencia ciudadana para el Día de la Madre y procurar que se viva en paz y evitar los casos de intolerancia y violencia en la ciudad.

El dispositivo estará conformado por 1000 uniformados en todo el territorio, que tendrán la misión de acompañar los puntos priorizados durante este sábado y domingo.

“Nayib Buleke celebraba que ajustaba 365 días en su gobierno en los que no se han presentado homicidios. Medellín tiene más de 440 días sin homicidios (en su gobierno). Es decir, que es la ciudad de Colombia que más resultados ha mostrado en términos de seguridad. Ahora, no podemos bajar la guardia, de ninguna manera, y menos ahora que llega el Día de la Madre. El llamado a todas las familias es a tomar con precaución, a no extender la fiesta hasta muy tarde, a celebrar con tranquilidad por las madres que tenemos aquí y por las que ya se nos fueron al cielo. No queremos actos ni de violencia ni de intolerancia en este periodo”, dijo alcalde Daniel Quintero.

Además, Quintero agregó que “Vamos a tener todas las capacidades institucionales de la Policía activadas de modo que se preserve la vida de los ciudadanos. Pero, eso se resuelve en gran medida si todos ponemos de nuestra parte. La mayoría de los problemas el Día de la Madre ocurren dentro de las casas y hasta allá no podemos llegar nosotros fácilmente. Entonces, les pido autorregulación para este día”.

En 2022 el Día de la Madre registró reducciones históricas en homicidios de hasta el 79% y de lesiones personales del 73%, por lo que se espera que las cifras sean mejores durante este próximo fin de semana con los controles de las autoridades en las comunas en donde históricamente se ha detectado el aumento de las conductas violentas en esta celebración.

Puestos de control en los barrios

La administración local también indicó que el dispositivo contará con la articulación de las capacidades del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad y tendrá puestos de control en los diferentes corredores para poder controlar a los conductores que manejen en estado de embriaguez.

“Para este próximo domingo nos hemos preparado, en compañía de las autoridades, en este caso con la Policía Nacional y tenemos un dispositivo muy fuerte en todo el territorio, especialmente en aquellas comunas o barrios donde en años anteriores se han presentados situaciones que lamentar. El llamado es a que disfrutemos de esta fecha tan especial que en honor a los seres que nos dieron la vida. No generemos espacios de tristeza en una fecha tan importante para todos. El llamado es a no exageraciones ni excesos y evitando riñas”, dijo el brigadier general José Gerardo Acevedo Ossa secretario de Seguridad y Convivencia.

Otra de las recomendaciones es que la compra de licor que se va a consumir durante las celebraciones se haga en puntos autorizados y reconocidos, para evitar posibles afectaciones a la salud por consumo de bebidas adulteradas, otra de las situaciones que se presentan durante estas fechas