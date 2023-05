Se conoce el cartel de Paradiso, el primer festival para toda la familia en Medellín

Se conoció el cartel de Paradiso, el primer festival gastronómico, de emprendimiento y musical que se realizará en Medellín del 16 al 19 de junio en el Aeroparque Juan Pablo II. En los escenarios estarán Santiago Cruz, Fruko y sus Tesos, R.K.M & Ken-Y, Hercules and Love Affair, Pipe Calderón, Los Inquietos del Vallenato y El Combo de las Estrellas, entre otros.

Paradiso se convierte en el primer festival al que podrán entrar los adolescentes, quienes siempre quedan por fuera de los grandes eventos musicales de la ciudad. Sin embargo, no son los únicos beneficiados pues también habrá un área para que los padres con bebés también puedan disfrutar.

Paradiso, el festival para toda la familia

De acuerdo con los organizadores, Dussan Producciones y Breakfast Club, en el festival participarán más de 30 restaurantes que tendrán una oferta de comida italiana, parrilla, postres, mexicana, street food, cocina de autor, veggie, entre otros. Además, de un área en el que estarán más de 120 emprendimientos con productos de todo tipo.

“La música en vivo que podrán disfrutar los asistentes del Festival cubrirá una amplia gama de géneros musicales que logrará complacer todos los gustos. Tendremos desde lo tropical con Fruko y sus Tesos, el dúo dinámico del reggaeton R.K.M & Ken-Y; música electrónica y rock”, dijo Juan Manuel Sánchez, Representante Breakfast.

Dentro de las zonas que harán parte de PARADISO están: Baby Zone para niños hasta los 5 años, la Zona Kids para niños de entre los 6 y 12 años; mientras que, los adolescentes tendrán una Disco Club para jóvenes entre los 13 y 17 años, convirtiéndose en la primera experiencia de festival para ellos.

Además, contará con una PET Zone, en la que encontrarán actividades, marcas y productos.

El horario de Paradiso será así: viernes a las 2:00 p.m. e irá hasta las 2:00 a.m.; el sábado a las 10:00 a.m. y cerrará a las 2:00 a.m.; el domingo será a las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 a.m.; y el lunes festivo desde las 10:00 a.m. y se clausura a las 12:00 a.m.

Las entradas se pueden adquirir en La Tiquetera por un valor de 25.000 pesos por día y también por los cuatro días con descuento. Además, para quienes vayan en vehículo habrá parqueadero disponible tanto en el Aeroparque Juan Pablo II como en el Centro Comercial Arkadia.