Por reclamarle el haber chocado su moto, conductor le pegó una cachetada a una mujer

Un hecho de intolerancia ocurrió en el municipio de Itagüi, Antioquia. Un hombre fue quien protagonizó una brutal golpiza contra una mujer que le reclamaba por haber chocado su moto.

En el video, grabado por ella misma, se ve como inicialmente el agresor está tomando una foto con su celular a la motocicleta, cuando se acerca a la víctima y de manera intimidante le pega una fuerte cachetada. “Me choca, me pega, me quita las llaves de la moto, me insulta”, narra ella.

Segundos después de recoger su celular tirado al piso, alcanza a documentar las placas de la van de color blanco donde el hombre se transportaba.

Hasta el momento, se desconoce si la persona huyó del lugar y si la afectada se encuentra en buen estado de salud.

Hola buenos días, este sujeto es muy guapo con las mujeres en itagui, este tipo tras de que me choca con su vehículo, me agrede 😤😤 placas de bogota. @PoliciaMedellin @AlcaldiaItagui pic.twitter.com/j4grLLk40c — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 5, 2023

En Medellín realizarán congreso sobre el consumo consciente de las drogas

En Medellín el próximo 18 y 19 de mayo se realizará el II Congreso de Consumos Conscientes en la Universidad de Antioquia, a través de paneles de discusión y ponencias en torno a la Política Nacional de Drogas y al fenómeno de las sustancias psicoactivas y la salud. Además, realizarán talleres sobre reducción de riesgos y daños asociados al consumo. Este es un evento gratuito.

La Alcaldía de Medellín anunció que realizará la segunda versión del congreso Consumos Conscientes, para abrir de nuevo la discusión sobre los avances en los abordajes políticos, sociales y sanitarios de las sustancias psicoactivas y sus usos.

“Anunciamos, con entusiasmo, la convocatoria para nuestro segundo congreso Consumos Conscientes. En este espacio buscamos nutrir la conversación que tuvimos el año pasado en torno al consumo de sustancias psicoactivas y su tratamiento, así como la Política Nacional de Drogas. Queremos que académicos, políticos y ciudadanos en general generen reflexiones que puedan influir e incidir en las decisiones futuras, no solo de la ciudad, sino también del país”, dijo Santiago Bedoya Moncada, secretario de la Juventud de Medellín.