“Si yo fuera político en Medellín dedicaría mi vida para pelear en contra de la extorsión”: Jesucristo, reconocido tuitero

A través de su cuenta de Twitter, el reconocido twittero Jesucristo se pronunció sobre uno de los delitos que afecta más a los habitantes de Medellín y es la extorsión. A través de un mensaje manifestó su deseo de que se combata y lo que haría si fuera político.

El mensaje generó que usuarios de internet contaran sus experiencias y a qué tipo de extorsiones se están enfrentando los ciudadanos en la capital antioqueña.

“Si yo fuera político en Medellín dedicaría mi vida para pelear en contra de la extorsión. Me da tanto pesar ver a la gente teniendo que pagarle vacuna a esos malnacidos de esos combos de mierda. Acá todo el mundo debe pagar vacuna sí o sí y me da mucha rabia”, escribió Jesucristo en su cuenta de Twitter.

Usuarios de internet se pronunciaron y compartieron sus propias historias con las extorsiones.

“Al frente de la 4ta brigada en Colombia. Las peluquerías están pagando. Claro que los clientes no ayudan. Jajaja”, “Hasta si te ven un carrito medio bueno, que vives cómodo debes pagar así no tengas negocio. malparidos!” y “Se paga por “Vigilancia” y te dan recibo y todo”.

“Una vez un taxista me dijo que pagaba su vacuna con gusto. Que en su barrio no pasaba nada gracias a ellos porque obvio los policías no debían para nada. Que ellos solucionaban hasta problemas familiares como infidelidades y eso y me pareció lo más loco que he oído”, “En Medellín todo el mundo paga, de una u otra manera y la policía lo sabe, hasta los cuida carros están controlados por ellos” y “Problema de años, lo que venden con esa extorsión es que supuestamente reciben seguridad, FALSO porque también los roban diferentes bandas de diferentes nacionalidades. Ha sido un problema de años y de muchas administraciones, con Fico esos emprendedores llegaron a más comunas”.