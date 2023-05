Denuncian utilización de la Cumbre Mundial de Comunicación Política para hacer campaña de Quintero

Por estos días se lleva a cabo en Medellín la Cumbre Mundial de Comunicación Política, en la que se aseguró que participan 300 expertos internacionales en la materia y cerca de 2500 asistentes en el Hotel Intercontinental. Sin embargo, en redes sociales se denunció que pagaron 2 millones de pesos por aprender y terminó siendo un espacio de campaña política de Daniel Quintero y Esteban Restrepo, exsecretario de gobierno y actual aspirante a la Gobernación de Antioquia.

En el evento se esperaba que los asistentes aprendieran sobre las tendencias electorales entre diferentes actores como periodistas, políticos, consultores, estrategas, entre otros.

Denuncia por campaña política en la Cumbre Mundial de Comunicación Política

A través de las redes sociales se conoció un video publicado por Juan Jaramillo, empresario de la ciudad, que reclamó por haber pagado 2 millones de pesos para aprender y se encontró fue con una campaña política.

En las imágenes se observa el momento en el que Jaramillo pretende reclamar cuando en la tarima se encuentra un hombre y Esteban Restrepo. Se escucha que el hombre cuestiona “Este jovencito, que aspira dizque a la Gobernación de Antioquia. ¿Cuánto años tiene este joven? ¿Quién dice, quién acierta?”.

En ese momento, Jaramillo se levanta y dice: “¡Amigo!”, tratando de llamar la atención de quien hablaba en la tarima, pero de inmediato apareció un hombre de seguridad del candidato, que le dijo: “Buenas, ¿qué necesita?”.

“No, no, no; es que esto se volvió campaña política. Yo pagué para aprender y nos están metiendo unca campaña política. Me mandaron seguridad. Esto es para aprender. Uno paga para aprender. A mí no me regalaron esto, a mí no me lo regalaron. Pero, eso es campaña política. Es un descaro”, dijo Jaramillo.

Los que se le acercaron, claramente hacen parte del equipo de Restrepo, le dijeron que no era campaña. Una mujer le dijo: “se presentan los que saben”. A lo que Jaramillo le dijo, “¡cuál de los que saben! Es que en la programación no está que él va a estar ahí (señala a Restrepo) Así como no estaba lo de Quintero ayer. Me parece una falta de respeto lo que están haciendo”.

“Paga uno casi $2MM para venir a “la cumbre mundial de comunicación política” y muy al estilo @QuinteroCalle lo volvieron plataforma política con dineros públicos. Hoy promocionando a @estebanrestre a al gobernación. Pues me hice sacar! #CumbreMedellín”, publicó el empresario acompañado del video.