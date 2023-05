Mensaje de Daniel Quintero sobre recuperación del Parque Lleras y la Plaza Botero encendió las redes

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió que la mejor manera de recuperar la seguridad en La Plaza Botero y el Parque Lleras era hacer un cerramiento para controlar el acceso de las personas, que denominó “el abrazo”. Sin embargo, para muchos de los habitantes de Medellín esta decisión no ha sido la más correcta. Ahora, el mandatario publicó un mensaje sobre esta acción y encendió las redes.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde escribió un mensaje que generó múltiples reacciones de los usuarios de internet.

Cerramiento del Parque Lleras y la Plaza Botero

“Se recupero la Plaza Botero. Se recuperó el Parque Lleras”, escribió Quintero. Un mensaje que desató todo tipo de reacciones.

“Nosotros recuperaremos Medellín”, “De verdad: es una afirmación ridícula. Se “recupera” el parque Lleras ¿y qué pasa en las 5 cuadras a la redonda?”, “El señor pone vallas y materas y dice que recuperó”, “Hoy pase por el parque botero lugar emblemático de Medellín y sigue cerrado y sucio, los Arreglos en las zonas comunes sin terminar … eso es Recuperar?” y “Lamentablemente, señor @QuinteroCalle, encerrar no es igual que recuperar. Por ejemplo, uno se puede sentir algo seguro dentro de esos encierros... pero afuera de ellos es todo lo contrario”.

“Cerrar no es recuperar, es cerrar y punto, te quedó grande entonces cierre.... Deberías cerrar la Alcaldía también”, “Recuperar no es poner vallas de metal por unos meses. Lo invito a visitar la plaza de Botero nuevamente porque tal parece que no ha regresado”, “Ojalá haya una recuperación total y no recuperación para la foto. Como los huecos que iba a tapar en guayabal, los cuales, tapo unos y dejó las vías a medias” y “El Lleras muy bonito y todo, pero que tal se ven las indígenas allí bailando, pidiendo, durmiendo en la madrugada fría de Medellín con esas criaturas tan pequeñas en esos andenes. Ojo, y mientras algunas duermen se ven a los niños por ahí andando a esa hora”.