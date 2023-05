“Ojalá vayan ahorita al estadio, porque ya los tenemos identificados”: Daniel Quintero

Este martes, 2 de mayo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que pedirá la pena máxima de cárcel para los responsables de la riña entre los hinchas de Atlético Nacional y el DIM y que dejó a dos personas sin vida y 14 heridos. Además, el mandatario dijo que ya están identificando a uno por uno de los participantes.

El pasado domingo en horas de la madrugada y luego del clásico paisa, se registró una riña entre hinchas de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín y que dejó a dos personas muertas, una de cada hinchada y a 14 personas heridas.

Puede leer: Dos muertos y 14 heridos dejó brutal riña entre hinchas del Medellín y Nacional

Advertencia de Quintero a los hinchas que participaron en riña

“Estamos identificándolos uno a uno, porque no quedará ninguno libre. Hemos identificado varios, pero los vamos a identificarlos a todos y para ello hemos dispuesto 15 policías judiciales, un fiscal especializado y hemos ofrecido recompensa de 200 millones de pesos. Estamos revisando todas las horas de grabación y es muy ingenuo quien pretenda hacer un ejercicio de violencia en Medellín, sabiendo que la ciudad está plagada de cámaras”, dijo Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Además, dijo que los partidos de fútbol no se pueden convertir en problemas de orden público en la ciudad y que “si no se puede jugar el fútbol en paz, entonces no se jugará”.

“Yo estoy seguro que sí se puede jugar el fútbol en paz, el problema son los bandidos. A ellos les espera la cárcel y no vamos a permitir que queden libres. Ojalá vayan ahorita al estadio, porque ya los tenemos identificados, para capturarlos de una vez , si son tan valientes que vayan ahorita y se no van, también los vamos a coger”, puntualizó Quintero.

Las autoridades indicaron que dentro de las investigaciones que se adelantan se está verificando si hubo incitadores, porque para ellos también pedirá penas ejemplarizantes.