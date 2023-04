“Vamos a hacer que el fútbol vuelva a Medellín”: Daniel Quintero tras lo ocurrido en el Atanasio Girardot

Luego de lo ocurrido el pasado domingo 16 de abril en el Atanasio Girardot, cuando un pertenecientes a la barra del Atlético Nacional, provocaron que se aplazara el partido contra el América de Cali, luego de que se presentaran enfrentamientos dentro del estadio, que de acuerdo con el alcalde de la ciudad, provocaron alrededor de 1 mil millones de pesos en daños y 89 heridos, Quintero indicó que espera que se genere un acuerdo para que el fútbol regrese a la ciudad.

El alcalde Daniel Quintero reiteró el compromiso que tiene la administración para que el Atlético Nacional pueda jugar nuevamente sus partidos en el Atanasio Girardot y rechazó los actos de violencia que se presentaron.

“Yo lo primero que le pido tanto a la barra como a las directivas de Atlético Nacional es que por favor se calmen. Nos vamos a sentar y vamos a hacer que vuelva el fútbol a Medellín… Les pido de forma encarecida que le bajen al tono. Yo no estoy con rencillas, retaliaciones, yo soy el alcalde de todos los ciudadanos de Medellín, de absolutamente todos, soy el alcalde de Nacional y del Independiente Medellín, y por eso necesito que haya otra vez fútbol en el estadio”, indicó Daniel Quintero.

Además, el mandatario fue enfático y señaló que no acepta la violencia como un mecanismo de negociación e invitó a ambas partes a bajar el lenguaje que han utilizado en sus declaraciones. “Necesito que las directivas de Nacional se pongan juiciosas, vayan a la mesa de fútbol, vayan a la mesa de seguridad y creen un plan de seguridad. Al mismo tiempo le pido a las barras rechazo total a la violencia, que se sienten a negociar, que trabajemos de forma articulada y conjunta. Nosotros no los vamos a estigmatizar. Ellos hacen parte de la cultura del fútbol y no vamos a dejar que por unos cuantos violentos se diga que todas las barras son malas, cuando hay un montón de procesos culturales y de educación que se vienen adelantando con las barras”.

Finalmente, Quintero destacó el trabajo que se ha realizado por más de 20 años en Medellín con las barras del Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín, y se comprometió a seguir trabajando con ellos, para que la ciudad disfrute del fútbol en paz.