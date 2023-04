No pagó la carrera y además amenazó al conductor: denuncian caso de agente de tránsito en Medellín

Un indignante caso sucedió al pasado viernes 14 de abril en el centro de Medellín.

Se trataría de una agente de tránsito que solicitó un servicio por una plataforma de transporte privado pero cuando el conductor realizó el servicio, la funcionaria no le quiso pagar.

En el video que circula por redes sociales, que fue grabado por el conductor del vehículo, se puede observar a la agente de tránsito, con el uniforme puesto, aceptando que había hecho el pedido del transporte.

- ¿Me va a pagar o no me va a pagar la carrera que me pidió? usted me pidió un servicio y debe cancelarlo- le dice el conductor a la mujer.

-Sí, pero es un servicio ilegal- indicó la agente.

- Pero tú lo pediste - respondió el hombre

Posteriormente, la agente le pide que lo acompañe para hacer el procedimiento, o sea, la multa e inmovilización del vehículo-

-¿Dónde tiene el carro?- pregunta la agente de tránsito.

- En mi casa, si quiere vamos y lo buscamos, no ve que somos vecinos- responde el conductor.

Por su parte, el conductor continúa pidiéndole a la mujer que le pague los $12 mil de la carrera. Además, la acusó de decirle que estaba ‘fichado’.

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que tiene conocimiento sobre la situación. “En el momento estamos realizando la investigación correspondiente sobre tiempo, modo y lugar cómo se desarrollaron los sucesos para poder dar claridad a la opinión pública”.

Por último, se desconoce su la mujer multó al conductor o le pagó la carrera.