Le cobraron la primiparada: a tiktoker lo echaron de la Universidad de Medellín por sus videos

Ey ey ey pequeña no digas eso • mi objetivo es entretener y quiero que eso quede siempre claro, nunca en mi vida me “burlaria” de alguien, somos personas y tenemos sentimientos. •Mi derecho hoy es no quedarme callado, nadie me puede decir como debo manejar mi vida por eso es que respeto la de los demás. •Gracias a los que están ahi ❤️ por el momento no puedo estudiar y no se que vaya a ser de mi vida pero espero nunca se vayan, los amo #andylovers #medellin #storytime #freeandy #universidad