Gobernador pide a Petro acelerar permisos para traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar tras accidente

En las últimas horas se conoció el accidente de tránsito que involucró a uno de los hipopótamos de Pablo Escobar, que se habría salido de la Hacienda Nápoles hasta la vía y murió atropellado por una camioneta. El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le pidió al presidente Gustavo Petro celeridad en los permisos para los traslados programados de más de 70 hipopótamos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de los antioqueños publicó el mensaje a través del cual le pude al Gobierno Nacional celeridad en los permisos necesarios para que puedan ser trasladados 70 hipopótamos a México e India.

Gobernador pide acelerar permisos para traslado de hipopótamos

“Este doloroso accidente reafirma la importancia de realizar con urgencia la traslocación de los hipopótamos de Doradal a la India y México. Presidente @petrogustavo, Ministra @susanamuhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales”, escribió el gobernador.

Presidente @petrogustavo, Ministra @susanamuhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales 🙏🏻 pic.twitter.com/VBCf0vP4oi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) April 12, 2023

Al mensaje, la ministra de medioambiente, Susana Muhamad, respondió que: “Apreciado Gobernador @anibalgaviria estamos trabajando de la mano con ustedes, para cumplir Convención Cites (convención comercio internacional de especies amenazadas) y no terminar exportando hipopótamos sin verificar todos los requisitos. Causando un problema en otra parte”.

Por su parte, los usuarios de internet también se pronunciaron.

“Importante avanzar en este proceso y de paso desmentir fake news, como esa de que el traslado se va a pagar con recursos públicos... También hay que aclarar que la propuesta es que los hipopótamos vayan a un santuario, no quedarán libres reproduciéndose, como sucede en Colombia”, “Gobernador, asesórese bien. El traslado es costoso e ineficiente. Hay que combinarlo con sacrificio responsable. Los #hipopotamosinvasores están acabando con el ecosistema”, “Claro, exportar hipopótamos a lugares donde no son especie nativa y sean de nuevo especie invasora es la idea más brillante del mundo. Y tampoco se pueden llevar a África por que ningún país lo permitirá por que todos tienen una endogamia bien berraca, cero variedad genética” y “Señor Gobernador, es momento de escuchar a las personas que hacen ciencia. No más romanticismo”.