A periodista de Noticias Caracol la dejaron sin nada: “Me robaron absolutamente todo”

Una de las reconocidas periodistas de Noticias Caracol fue víctima de robo en uno de los sectores exclusivos de Medellín, cuando se encontraba por fuera de su trabajo. Ella contó a través de sus redes sociales todo lo que sucedió para que nadie más tuviera que pasar por eso.

Se trata de Catalina Botero, una de las corresponsales en la capital de Antioquia que, junto a Érika Zapata, se encarga de presentar las noticias en esta ciudad y sus alrededores.

Pues, Botero indicó que estaba en Provenza cuando se dio cuenta que los ladrones se habían llevado todo lo que había dejado dentro de su carro.

“Les cuento que me abrieron el carro. Me robaron absolutamente todo, me robaron la plata que tenía para pagar la cuota del carro, un computador, los papeles, me abrieron el carro y me sacaron el bolso”, dijo la joven desde las historias en su cuenta de Instagram.

Luego, reconoció que tuvo que regresar a su casa sin nada de sus pertenencias, pero con la fortuna de saber que nada le sucedió a ella. “Llego a mi casa sin bolso, sin papeles, sin plata, sin maquillaje, sin un montón de cosas, pero con salud, con vida”.

Además, no perdió la oportunidad de dejarle un mensaje al ladrón, por si en algún momento llega a revisar sus redes sociales. “De pronto le sirva más que a mí”, dijo.

La periodista también se mostró agradecida con los mensajes que recibió en sus redes sociales tras contar la amarga experiencia que vivió y aseguró que las cosas materiales se recuperan.