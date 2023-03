“He pedido una investigación exhaustiva para determinar las causas de la falla del columpio”: Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, después de varias horas de haberse conocido la tragedia que enluta a la niñez en la capital antioqueña, en la que un niño de 12 años murió luego de que la estructura de un columpio le cayó encima, el mandatario finalmente se pronunció e indicó que pidió una investigación para determinar las causas de las fallas del aparato de recreación para niños.

A través de su cuenta de Twitter, al final de la noche, finalmente se pronunció sobre el hecho que tiene conmocionada a la ciudad.

Puede leer: Niño murió en un parque en mal estado y al poco tiempo el lugar apareció remodelado y sin sangre

Quintero pidió investigación por columpio que mató a un niño de 12 años

“No salimos de la consternación por la muerte de Juan Manuel. He pedido una investigación exhaustiva que permita determinar las causas de la falla del columpio en sus cuatro bases al mismo tiempo, establecer por qué estaba ubicado en un lugar diferente al que fue instalado, así como los materiales del mismo. Informaremos una vez tengamos información cierta al respecto. Encontraremos a los responsables”, escribió en su cuenta de Twitter.

No salimos de la consternación por la muerte de Juan Manuel. He pedido una investigación exhaustiva que permita determinar las causas de la falla del columpio en sus cuatro bases al mismo tiempo, establecer por qué estaba ubicado en un lugar diferente al que fue instalado, así… pic.twitter.com/dNGmCmq3uf — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 29, 2023

De inmediato los usuarios de internet le respondieron. “Alcalde por favor, sea serio, respetuoso. La investigación le compete a la @FiscaliaCol Usted no actuó cuando debía: hacer mantenimiento. Mejor ocúpese de que hoy mismo revisen todos los juegos de parques infantiles @INDERMEDELLIN @MetroparquesM”, “Recuerde @QuinteroCalle que @AlcaldiadeMed será declarada administrativamente responsable de su muerte y deberá pagar cuantiosa indemnización con cargo a los impuestos pagados por todos los medellinenses” y “Usted es el que tiene abandonada a Medellín, usted detesta esta ciudad”.

“Caminar por Medellín es caminar en el abandono. Es como caminar en un escenario de The last of us. Consternados deben estar sus votantes”, “Juan Manuel tenía 12 años, su muerte por el deterioro de un parque infantil es injustificable”, “Informe cuando tenga información”, pero sabe que la responsabilidad es suya” y “La JAC reportó el daño y estado del parque cuando fueron a un evento que la misma alcaldía lideró en el sector, pero solo fueron para tomarse fotos y show de quintero.