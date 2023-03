“El empresariado va a regresar a ser pieza fundamental en la gestión pública en Medellín”: Andree Uribe

PUBLIMETRO COLOMBIA habló con Andree Uribe, exsecretaria de Salud de la administración de Daniel Quintero y ahora precandidata a la Alcaldía de Medellín por el movimiento Merecemos más.

¿Quién es Andree Uribe?

Soy una mujer que nace en el barrio El Playón de la comuna 2, al norte de Medellín, la mayor de cuatro hermanos, hijos de madre cabeza de familia, una madre maravillosa. Estudié en la Institución educativa Asia Ignaciana, luego enfermería en la Universidad de Antioquia, gracias a muchos procesos administrativos, una beca y con el apoyo de EPM. Desde muy pequeña empecé por el cuidado de mis hermanos y después me dediqué al cuidado de la ciudadanía, de mi familia, del barrio, de todas las personas. Después estudié Gerencia en servicios de Salud en Luis Amigó y una maestría en Salud Pública en la universidad Santo Tomás. Mi trayectoria ha sido público y privada.

¿Cómo ingresa al servicio público?

Me meto mucho por el camino administrativo porque entiendo que la dinámica de la salud no corresponde a la ausencia de enfermedad sino a un montón de factores y de situaciones que convergen en que las personas estén bien. Trabajo con el sector público en el Ministerio de Tecnologías, como gerente de Tecnologías para la salud, una iniciativa a nivel nacional, ahí conozco todo el país y luego regreso a Medellín para trabajar en la Secretaría de Salud.

De acuerdo al conocimiento de ciudad que logró adquirir como secretaria de Salud durante la pandemia en Medellín, ¿cuáles son los principales retos que existen en esa materia?

Cuando uno entiende que la salud no es ausencia de la enfermedad, se da cuenta de que todos los determinantes sociales, la movilidad, la vivienda, el agua potable, la infraestructura, la economía; convergen para incidir de manera positiva o negativa en el estado de salud. Encontramos en la pandemia una situación, que ya venía creciendo en Medellín, de inequidades sociales, no todas las personas tenían un trabajo formal, una vivienda digna y no la tienen ahora; y un montón de situaciones que ocupan a la Secretaría de Salud, no solo de encontrar cómo vacunar o como evitar que el contagio se propague, sino también cómo las personas van a llevar a cabo su cuarentena, cómo se van a quedar en la casa y cómo van a seguir sobreviviendo. Ahí es donde no solo me ocupo de la infraestructura hospitalaria, de abrir 1068 camas de Cuidados Intensivos, sino de cómo nos vamos a cuidar todos, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores; qué van a comer, cómo se van a desplazar. Eso me permitió gerenciar de manera transversal toda la ciudad y no solamente a lo netamente clínico, que es lo que las personas se imaginan.

Usted estuvo detrás de la creación de la aplicación Medellín me Cuida, ¿al final para qué sirvió?

Medellín me Cuida es una estrategia muy amplia, muchas personas la acotaron a una plataforma, pero esa fue la herramienta, porque lo que hace es ir a cada uno de los hogares, entender la dinámica familiar, identificar necesidades y abordarlas. En su construcción amplié unos equipos territoriales con profesionales en enfermería, medicina, gestión ambiental, odontología, psicología; un montón de profesiones del área de la salud, social y ambiental para poder dar soluciones a las familias. Medellín me Cuida se ocupa de dar una atención muy integral, en la cual hay que seguir construyendo varios puentes como la Inclusión Socual, la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria.

¿Haber sido designada como alcaldesa encargada fue determinante para su aspiración actual?

Claro, realmente la construcción de aspirar a la Alcaldía viene de toda esa gestión interdisciplinaria que se hizo en pandemia, en donde nos tuvimos que sentar con la academia, con el empresariado, con otras entidades territoriales, para trabajar en armonía y buscar soluciones a lo que debería ser prioridad de todos que es la salud: la vida de las personas. Desde ahí hice una construcción muy interesante en la toma de decisiones para la ciudadanía de entender los roles. Cuando me nombran alcaldesa encargada hubo algo que me movió mucho, que me dijo que si yo fuese la que estuviese aquí por más tiempo, qué más pudiera hacer y fue unos movimientos presupuestales. Habían unos proyectos de tecnología que iban en curso, pero había una crisis medioambiental en la ciudad y habían unos corregimientos que se estaban viniendo abajo, ahí yo tomo la decisión de mover un recurso importante para los corregimientos, para la infraestructura de las montañas que se estaban derribando y dije no, la tecnología para más tardecito. Esa situación, mi mirada de enfermera y salubrista social, me impulsó para lanzarme a la Alcaldía para yo hacer un manejo totalmente distinto de lo que está pasando en la ciudad y mi prioridad siempre va a ser proteger la vida.

¿Por qué se alejó del hoy partido Independientes de Daniel Quintero y decidió tener un nuevo movimiento?

Realmente ya había un proceso de selección para la candidatura, en donde había marcadas diferencias, diferencias muy profundas en la visión de vida.

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo, yo siempre pienso en lo social. Para mí no hay nada por encima de lo social, si a mí me dicen que hay que priorizar tecnología o alimentación, yo voy a priorizar alimentación, pues no podemos tener una ciudad innovadora, tecnológica, el Valle del Software, cuando hay personas que no comen tres veces al día. En esa dinámica había unas diferencias profundas, en donde yo ya venía haciendo mis posturas y mis críticas, pero había una construcción de movimiento en la cual estaba participando. Pero, llega un punto en el que había un desgaste administrativo en ponernos de acuerdo y en respetar los acuerdos que se ponían en la mesa antes del proceso de selección en el que había una encuesta y lo que quería era saber cómo se iba hacer, se ponen unos criterios definitorios para hacerla, en los cuales no hubo cumplimiento en su socialización para saber cómo iba a ser la selección de la muestra, dónde se iba a hacer, cuántas personas. Además, se solicitó una información y no se compartió, por lo que me hicieron sentir que era un proceso en el que no iba a sentirme tranquila y mi equipo no tendría garantías. Ahí tomo la decisión en definitiva.

¿Cuáles ideales del actual gobierno mantendría si llegara a la Alpujarra?

Hay apuestas importantes en educación, computadores futuro, matricula cero, con retos; porque la beca no sostiene a las personas, vuelvo a que si no se tiene con qué comer o movilizarse o para las fotocopias, pues ahí hay deserción. La visión de una ciudad tecnológica, ya en nuestra administración vamos a ser Distrito de Ciencia, Tecnología e innovación, entonces ese tipo de lineamientos hay que construirlos y seguirlos. Pero, creo que hay retos importantes que no se han abordado, como lo es la alimentación, las basuras y el medio ambiente de Medellín está en crisis, porque hay un sistema de basuras que no está siendo bien abordado. En movilidad, ya no hay por donde transitar y hay que buscar una solución que conecte el norte con el sur.

El crimen con la pandemia se fortaleció, ¿cuál es su propuesta puntual en seguridad?

La tecnología se tiene que optimizar, porque hay avances, pero hay que aumentarla y optimizarla, porque no está integrada a la Policía o la Fiscalía, para hacer reconocimientos rápidos y poder tomar decisiones. El centro de Medellín está abandonado, que vamos a tener que ocuparnos de esa situación y que un gerente que esté ahí todo el tiempo, además de que tenga recursos, se va a ocupar de cómo mejorar las tecnologías, con reconocimiento facial y esa integración de las bases de datos. La Policía sabe que hay un déficit de hombres en la ciudad por lo que tendremos que avanzar con el Gobierno Nacional.

¿Cuál es su mirada política?

Tengo una mirada progresista, soy una mujer que ha trabajado siempre por la equidad, la igualdad, en el marco de los derechos humanos, soy enfermera, sobre todo lo social.

Muchos dicen que su candidatura puede ser una jugada de Quintero, ¿Andree sí está con Quintero o no?

No, soy una candidata el día de hoy que va por Merecemos Más, hay una distancia, no comparto muchas de las formas, creo que Medellín se volvió un rin de boxeo, su líder ha suscitado peleas todos los días y eso ha hecho que en algunos casos tome decisiones equivocadas y en otros no lo haga. Iniciamos un nuevo camino, en la construcción de una mujer lideresa, en donde eso le roce a muchas personas.

¿Cuáles son sus tres principales banderas?

Una es lo social desde el consumo de sustancias psicoactivas. Medellín tiene un problema profundo de sustancias psicoactivas que lleva a muchas situaciones como a la violencia de género, la disfunción familiar, el desempleo y habitante de calle. En los económico, por volver a ser esa Medellín verraca, fuerte, pujante, referente nacional e internacional, para que sea el turismo real de los paisas y no lo que se está vendiendo hoy en consumo y prostitución. Y, la soberanía alimentaria, porque en Medellín no puede haber personas que estén aguantando hambre.

Si es elegida, ¿cómo es la ciudad que recibiría?

Es una ciudad que está en caos, es una ciudad que está desgastada, que todas esas peleas la tienen como diciendo ‘No más’, queremos a alguien que llegue a la unión y nosotros vamos a representar eso. El empresariado va a regresar a ser pieza fundamental en la gestión pública, la academia también y toda la ciudadanía, no unos pocos liderazgos. Hay mucho que hacer, porque hay mucho que recuperar.

¿Por qué la tienen que elegir como la primera alcaldesa de Medellín?

Tengo una apuesta social, no desde el imaginario, sino desde el sentir. Sé lo que es ir a la universidad y no lograr entrar, lo que han vivido las madres cabeza de familia y sus hijos. Quiero trabajar por aumentar la economía, por brindar seguridad, por brindar empleo, por aumentar lo que Medellín ha sido históricamente, una ciudad pujante, fuerte, trabajadora y que sigamos siendo un referente nacional e internacional. Medellín merece más, porque Medellín merece lo que sueña.