Con toda: Esmad inicia operación para desbloquear las vías del Bajo Cauca por paro minero

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se observan a las decenas de uniformados del Esmad que llegaron listos para proceder con el desbloqueo de las vías en el Bajo Cauca, en medio del paro minero. La Policía Nacional adelanta un fuerte operativo para lograr revolverle la libre circulación por las vías a los habitantes del territorio.

En las imágenes que se conocieron en las redes sociales se observa una gran cantidad de uniformados del Esmad y de policías, dispuestos y preparados para poder enfrentar a los ciudadanos que están bloqueando las vías.

Con el Esmad ordenan acabar con bloqueos en el Bajo Cauca

En la mañana de este viernes, 10 de marzo, a través de Facebook un ciudadano que se encontraba en Caucasia, Bajo Cauca, reveló que varias personas habían llegado hasta la estación de servicio en la que estaban estacionados los camiones a decir que si no sacaban los camiones y los atravesaban en la vía, se los quemaban.

“Nos dijeron que por las buenas sacáramos los vehículos, que si no hacíamos lo que ellos decían, venían y nos quemaban los vehículos. Acabaron de llegar los señores mineros, que el gobierno no quiere negociar y que los hicieron cerrar la vía completa”, relata el hombre mientras muestra cómo los vehículos son conducidos a la mitad de la vía.

Luego enfoca hacia el otro lado de la vía y dice: “allá está el Ejército parado, no los dejan pasar, todos los camiones están tapando la vida. Está muy crítica la cosa”.

Por el momento, no se conocen detalles por parte de las autoridades de la operación que se adelanta con el Esmad.

Algunos usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Increíble, le salieron huevos al gobierno porque este paro no lo hace la guerrilla“ y “Ojalá y no les vayan a hacer otro cercó humanitario y haya que lamentar después. no olviden que el comandante en jefe siempre los deja solo y sin apoyo”.