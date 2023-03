Bajo Cauca sigue siendo la tierra de nadie: la visión de tres jóvenes del territorio

Tres jóvenes, que prefieren cambiar sus nombres por seguridad, decidieron hablar sobre la situación que se vive en el Bajo Cauca, Antioquia, para explicar lo que realmente sucede desde su visión como líderes y habitantes de un territorio que sigue bajo el fuego cruzado.

“Este paro fue promovido por los mismos mineros del territorio, como una protesta frente a las acciones que está realizando la Policía Nacional en el Bajo Cauca, en la que ejecutaron la quema de máquinas, mineras y demás. Esto realmente empezó a generar presión en las comunidades, en los mineros, que fueron los que hicieron la propuesta inicial. Las personas tienden a sumarse porque la gente depende de la minería, como el caso de Zaragoza, Cáceres o Guarumo, que son por los recursos que generan. Pero, hay que rescatar que los mineros o el representante de los mineros que tuvo la iniciativa, tal vez no pensó que se le iba a salir de las manos y que sería infiltrado por grupos al margen de la ley y realmente es ahí donde está el principal problema”, dijo Fabián*, joven líder habitante de Caucasia.

Fabián considera que hay otro detonante y es que se cree que todas las minerías se hacen de la misma manera y eso no es así. “Tenemos los pequeños mineros que hacen draguería, que son motores pequeños que bombean agua y con eso se sustentan. Tenemos los artesanales que trabajan a batea, los que tiene dragas más grandes y los de las maquinarias. Pero, el estado no ha encontrado todavía cómo clasificarlos, porque lo único que ha puesto son barreras con respecto a la minería y tampoco sabe cómo abordarlos para intentar generar soluciones, que si bien no quieren que hagan más minería, entonces, que propongan estrategias a nivel de agro”, agregó.

El joven aclara que no toda la población quiere entrar en paro, “ahí es donde entran los grupos armados al margen de la ley como el Clan del Golfo, Los de abajo, que son Los Caparros; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que obligan a la población. Son muchas influencias en la zona, porque son varios grupos que terminan presionando para que todas las personas terminen encerradas. En por el miedo que la gente termina encerrándose”.

La ola minera

De acuerdo con Daniel*, líder juvenil del Bajo Cauca, actualmente se vive una gran ola minera por el precio del oro. “La línea económica del Bajo Cauca siempre fue ganadería, agricultura, la pesca; el tema de la minería ancestral, que se divide entre barequeros, artesanal, pequeños y medianos mineros y a gran escala. En ese sentido no podemos desconocer que por su ubicación geográfica estratégica ha sido escenario de disputas por grandes grupos armados que hacen presencia en el país. En ese sentido, nos podemos devolver en el 2009, cuando estaba ‘Macaco’, ‘Cuco Vanoy’, entre otros; hacían que toda la economía girara alrededor de la cocaína; pero, luego se transforma y estos grandes capos fueron capturados y otros fueron extraditados. Toda esa gente que vivía de la coca quedó a la deriva. A eso se le suma que el precio del oro está extremadamente altísimo. Entonces, la gente que antes hacía minería pero que se había retirado porque no era rentable, al incrementarse significativamente el precio del oro, volvieron a esos lugares, donde no hay casi, pero que representa mucho por el alto costo del mineral”.

El joven asegura que esa es la razón por la que todos quieren ser mineros y tener minas. “Los pelaos se van para una mina y al mes o dos meses pueden llegar con 10 a 15 millones de pesos y se compran motos supercostosas. Por eso, luchar contra eso es muy complejo. Si deciden atacar la minería porque financia a los grupos paramilitares, entonces tenemos que atacar todo el comercio del Bajo Cauca porque todos pagan vacuna, por seguridad o porque si no te matan a un empleado. Lo pagan las estaciones de servicio, las compras de oro y las minas, para poder sacar el oro”.

“Este es un tema que se da porque el Bajo Cauca es inmensamente rico en todo y por su ubicación. Somos la conexión del interior con la costa. Tenemos la serranía San Lucas que conecta con el interior del país y el Nudo de paramillo que conecta con el Urabá. Además, el Bajo Cauca es la esquina de oro de América y le están sacando oro desde la colonización. Además de eso, Mineros S.A. tiene los derechos de explotación de manera vitalicia, la gente de la región que quiera hacer minería legal se encuentra con que no puede porque ellos tienen los derechos de explotación”, agregó el joven.

¿Qué piden los mineros?

En el UES, Universidad, Empresa, Estado; está trabajando en organizar el comercio y la región. “Hay una representación minera que propone que se haga un Distrito Minero para el Bajo Cauca, que busca trabajar de manera organizada. Creo que todas las acciones del hombre tienen un impacto en el medioambiente, pero lo que se busca acá es que se pueda trabajar amigablemente con el medioambiente y de manera legal. Sin embargo, el tema de fondo acá son los grupos armados, porque en el Bajo Cauca existe todos los tipos de fuerzas legales e ilegales, por lo que creo que la solución no está en atacar a los mineros, por eso hay que tratar de llegar a la Paz Total, porque la violencia, no es”, agregó Daniel*.

“El Bajo cauca está sometido por todas las formas violentas que puedan existir en el país y a la gente le toca construir con lo poco que le dejan, porque si tienes un negocio tienes que pagar vacuna. Para ese paro minero, las compras de oro tuvieron que pagar de a 500.000 pesos”, aseguró.

En diferentes puntos del territorio no se puede circular sin pedir permiso. “Quiera o no quiera la gente del Bajo Cauca se tiene que someter a esas fuerzas, que para entrar a territorios tienes que pedirle permiso a ellos, entrar con un líder o alguien que hable por ti y diga qué es lo que vas a hacer. Eso pasa en Piamonte, Puerto Claver, Cuturú, entre otras. No se puede mover libre por el Bajo Cauca”.

Para Felipe*, joven habitante de Cáceres, asegura que ya va una semana del paro y “esto sí o sí va afectar a toda la comunidad, ya no hay abastecimiento de gas natural, gasolina o comida, porque las tiendas están cerradas. Esto es algo que afecta demasiado a los habitantes. La solución no la veo, solo creo que el diálogo podrá llegar al diálogo”.

¿Qué dice la administración departamental?

Desde Bogotá, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció y dijo que “este es un problema que viene de años anteriores, pero que ha tenido tremendo incremento en el último año y medio. Hubo un pico mucho más alto en los últimos seis meses, en los que se ha disparado y es visible en el territorio las dragas y maquinaria amarilla (…) Esta situación se ha visto relacionada con el mal llamado paro minero, porque tenemos la información y las pruebas de capturas por el Ejército y la Policía, de mensajes enviados por el Clan del Golfo para extorsionar y obligar a los ciudadanos de estas subregiones a cerrar el comercio y no asistir a las actividades del sector educativo”.

