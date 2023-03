Vandalizaron las esculturas del maestro Botero durante el Día de la Mujer en Medellín

Este miércoles, 8 de marzo, durante las manifestaciones del Día de la Mujer en Medellín, se presentó la vandalización de las esculturas del maestro Fernando Botero, que se encuentran en la Plaza Botero, al frente del Museo de Antioquia. Las mujeres manifestantes rayaron las obras de arte y escribieron mensajes como “por el trabajo sexual”.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el hecho, en donde señaló que aunque tumbaron las vallas, las volverán a poner.

Daños a las esculturas de la Plaza Botero

En medio de las manifestaciones se registró la vandalización de varias de las esculturas de Plaza Botero.

“En apoyo a prostitutas, marcha de mujeres tumbó vallas de Plaza Botero. Alcaldía las pondrá mañana de nuevo”, escribió el mandatario.

En apoyo a prostitutas, marcha de mujeres tumbó vallas de Plaza Botero. Alcaldía las pondrá mañana de nuevo. pic.twitter.com/PstoV0iR7A — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 8, 2023

Ante el hecho, varios usuarios de internet se pronunciaron tanto en apoyo como en contra de la situación que se registró durante la marcha del Día de la Mujer.

“Toca bolillo con enfoque de género”, “Mañana la señora del aseo tendrá que limpiar eso. Muchas gracias”, “Están luchando por ellas mismas, porque no es fácil llevar la vida que se lleva”, “Así es tienen derecho a protestar, pero no estoy de acuerdo que dañen las esculturas” y “Tanto que se lucho por tener en buen estado la plaza botero, pero no hay nada que no se pueda reparar”.

“Y en donde están las autoridades defendiendo el patrimonio público? O es que porque van de morado y pañuelos verdes tienen derecho a vandalizar?”, “Eso es vandalismo alcalde y nos es la forma de pedir derechos, acabando con la ciudad” y “Qué ejemplo a las nuevas generaciones y sobre todo a considerar el mecanismo de protesta como un permiso para realizar hasta daños al patrimonio cultural. Que orgullo Alcalde”.