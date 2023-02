¿Se perdió la Cultura Metro?: captan a hombre que sacó la ‘coca’ para comer dentro de un vagón

En las últimas horas se conoció un video en el que se observa un hombre que sacó la ‘coca’ y muy cómodo empezó a comer, incumpliendo la Cultura Metro, que tanto ha sido de orgullo para los paisas. Este no es un caso aislado, tal vez se convierte en un llamado al Metro de Medellín para que haga campañas y le recuerde a los usuarios lo que está o no permitido.

En las imágenes que fueron captadas por otro ciudadano, se observa que el sujeto está sentada en la silla del final de la hilera y mientras el recorrido saca el recipiente con la comida.

Pasajero sacó la ‘coca’ para comer en el Metro de Medellín

El video se hizo viral en la redes sociales y muchos de los usuarios de internet comentaron el hecho, algunos criticando y otros en favor del hombre que tenía hambre.

Qué tal este personaje comiendo en el metro y tirando sus semillas en el suelo pic.twitter.com/TMi3S5L6Pq — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 22, 2023

“Ya uno no puede comer tranquilo pues”, “En el metro está prohibido comer, hay otro la espacios para eso”, “jajajajajaja...... es la cultura y educación, y su carencia en muchos individuos!!!...”, “Pero hermano la falta de compromiso si yo estoy ahí lo hago bajar”, y “La gente que defiende al señor que porque uno no sabe o que porque no ha comido pues en el metro siempre se ha sabido que es prohibido comer dentro. Si no alcanzo a desayunar o almorzar ps hermano, madrugue más. Lo siento”.