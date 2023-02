Denuncia: cinco periodistas se quedaron sin trabajo presuntamente por presiones políticas

Esta semana PUBLIMETRO conoció el caso de cinco periodistas que se quedaron sin trabajo luego de presiones internas desatadas por la fiesta en Medellín que organizó Julián Bedoya, el político antioqueño que aspira a llegar a la Gobernación de Antioquia y que contaría con el apoyo del Pacto Histórico, para los periodistas el pasado 3 de febrero, en la que tiró la casa por la ventana y entregó regalos a los asistentes.

La asistencia a este almuerzo, que se realizó en el restaurante Andrés Carne de Res, fue masiva. Se calcula que más de 300 periodistas de prensa, radio, televisión y medios comunitarios asistieron. Además, funcionarios de entidades públicas y privadas.

Puede leer: Tiró la casa por la ventana: Julián Bedoya anunció que va por la gobernación en alianza con el partido conservador

Silenciaron a cinco periodistas de Medellín

Las críticas al evento no se hicieron esperar. Los periodistas del orden nacional, que no asistieron al evento, señalaron a sus colegas regionales con el dedo inquisidor por haber estado en una actividad organizada por el político, asumiendo que por recibir un regalo, un hecho común en todas las invitaciones, les haría perder el foco a la hora de cubrir noticias que involucraran al organizador.

La conversación se tornó nacional y de inmediato política, dejando en el ojo del huracán a los periodistas, a quienes los del bando contrario a Bedoya crucificaron sin piedad.

“Nos parece injusto lo que hicieron. Fue toda una persecución a cada uno de nosotros. Argumentamos de manera individual nuestras razones. Les dijimos que nosotros no sacamos ni media línea en ninguna nota periodística ni mucho menos se ha notado un criterio sesgado alrededor de las noticias sobre él. Está muy mal que juzguen nuestro criterio periodístico por un regalo. Después nos dimos cuenta que nuestra presión tuvo que ver por la presión de Luis Carlos Vélez y dos políticos de la derecha que presionaron mucho”, relató a PUBLIMETRO uno de los periodistas afectados.

La empresa de inmediato les terminó el contrato los periodistas. “Se siente demasiada rabia, impotencia, es una situación muy frustrante. Me voy con la frente en alto, porque no le robe nada a nadie. Por el contrario, siempre le di mucho a esa empresa”.

Otro de los periodistas, que también habló con PUBLIMETRO dijo: “Es muy triste por lo que nos despidieron. A las directivas se les dijo que eso (el regalo) no era ninguna dádiva ninguna prebenda, que no nos estaban pidiendo nada a cambio. Aquí fue por el monto, porque si hubiese sido una libreta no habría pasado absolutamente nada. El motivo de despido es: ‘sin justa causa’”.

Vélez anunció la salida de los periodistas de RCN en su cuenta de Twitter sin dar mayores explicaciones.

Los periodistas de ⁦@lafm⁩ y nuestra casa matriz ⁦@rcnradio⁩ que asistieron al evento del ex senador liberal Julian Bedoya en el que se repartieron regalos, no hacen más parte de nuestra casa radial. https://t.co/YbiHlRpEGI — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) February 11, 2023

Ante la situación, PUBLIMETRO consultó a la FLIP y la respuesta fue que según el análisis que habían realizado era un caso laboral y que no tenían el resorte para cubrirlo. “En este caso la FLIP no se pronunció pues es un tema del resorte del derecho laboral y realmente no tenemos la capacidad técnica para asumir la documentación de estos casos”.

Sin embargo, quedan preguntas sobre la mesa: ¿Es netamente un caso laboral?, ¿Hasta qué punto el hecho de asistir a un evento para periodistas puede ser razón para el despido?, ¿Fueron vulnerados los periodistas?, ¿No es clara la persecución política?