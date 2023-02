La conmovedora historia de una madre argentina que llegó hasta Medellín para encontrar a su hijo en las calles

Luego de mucho tiempo, una madre argentina logró abrazar a su hijo en las calles de Medellín. El consumo de droga fue la razón por la cual se alejaron; sin embargo, su deseo de encontrarlo siempre estuvo presente y en las últimas horas su mayor deseo se hizo realidad: volver a abrazar a su hijo.

“Es otra persona. Nahuel tiene vida y ahora no. Está consumido, porque la droga consume, te va matando de a poquito el alma. Le gustaba cocinar en Argentina, hacer deporte”, le contó Leticia Nohemí Martino, la madre de Nahuel Tabaré, a Noticias Caracol.

Madre argentina se reencuentra con su hijo en las calles de Medellín

Desde hace mucho tiempo viajo Nahuel a Medellín, lo hizo con el objetivo de conocer la capital de Antioquia, pero las malas amistades le cobraron un grande factura y terminó deambulando las calles de Medellín.

“Si yo no vengo hasta acá y lo busco para salvarlo, nadie va a venir. Creo que no me equivoqué porque él nunca me iba a llamar o a decirme lo que estaba pasando, aunque esté mal, de ninguna manera”, agregó la madre.

Leticia vendió todo lo que tenía para poder llegar hasta Medellín, luego de haberse dado cuenta a través de una foto que su hijo estaba en como habitante de calle. Así fue como con el apoyo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró encontrarlo.

“Un persona pudo reconocerlo y dijo: ‘Ah es el boludo’. Es que él no ha perdido su acento argentino. Entonces, le decían de esa manera. Una vez esa persona lo reconoce, yo les voy a ayudar a encontrarlo. Así se activa esa búsqueda y fue como se enteró que la mamá vino desde Argentina a buscarlo”, relató el capitán Pedro Mantilla, jefe de Derechos Humanos de la Policía del Valle de Aburrá, al mismo medio.

Ahora, empieza el proceso para lograr convencer a su hijo de salir de las calles y buscar reiniciar de nuevo su vida, lejos de las drogas.