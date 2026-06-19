El asado al barril gana terreno en Colombia: la nueva forma de cocinar carne en casa

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La cocina a fuego abierto siempre ha sido parte de la identidad gastronómica colombiana, pero en los últimos años ha surgido una tendencia que está cambiando la manera de entender el asado: el barril.

Esta técnica, reconocida por su cocción lenta y su característico sabor ahumado, permite una preparación más uniforme gracias al calor envolvente que circula dentro del recipiente. A diferencia de la parrilla tradicional, el barril distribuye mejor la temperatura, lo que reduce el riesgo de quemar la carne por fuera y dejarla cruda por dentro.

Además de su practicidad, el asado al barril se ha convertido en una opción cada vez más popular para quienes buscan replicar en casa resultados dignos de restaurante.

Las claves del chef para dominar el asado al barril

El chef Migue Viscido, aliado de la industria cárnica, comparte cuatro recomendaciones esenciales para lograr una cocción perfecta:

Precalentar el barril a 200 °C antes de iniciar la preparación para asegurar una temperatura estable desde el inicio.

antes de iniciar la preparación para asegurar una temperatura estable desde el inicio. Controlar el fuego correctamente , utilizando el calor de las brasas y evitando las llamas directas, que pueden quemar la superficie de la carne.

, utilizando el calor de las brasas y evitando las llamas directas, que pueden quemar la superficie de la carne. Regular la ventilación del barril , evitando abrirlo constantemente para no perder estabilidad térmica durante la cocción.

, evitando abrirlo constantemente para no perder estabilidad térmica durante la cocción. Incorporar humedad al proceso, agregando un recipiente con agua, hierbas y especias para potenciar el aroma y mantener la jugosidad.

Estas técnicas permiten optimizar el resultado final y potenciar las características naturales de cada corte.

Los cortes ideales para el asado al barril

Según el chef, no todas las carnes reaccionan igual a este método de cocción. Los cortes con mayor presencia de grasa son los más recomendados, ya que ayudan a conservar la jugosidad y mejorar la intensidad del sabor durante el proceso.

Entre los más destacados se encuentran:

Chata

Punta de anca

Colita de cuadril

Además, el experto recomienda prestar atención a la calidad del producto: carnes con color rojo intenso, grasa blanca y uniforme, y textura firme son señales de una buena selección.