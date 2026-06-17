Comer arándanos de forma habitual puede mejorar tu salud

Los arándanos son una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes. Destacan por sus beneficios para la salud cardiovascular, cerebral y digestiva. Foto: Magnific.

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Los arándanos son una de las frutas más completas y con mayor nivel de propiedades y beneficios para la salud que podemos encontrar hoy en día en los mercados.

Contienen todo tipo de vitaminas, minerales, antioxidantes y ácidos esenciales. Por cierto, 100 gramos de arándanos aportan solamente 60 calorías.

BENEFICIOS

Entre los principales beneficios de los arándanos destacan los siguientes:

1. Acción antiinflamatoria. Los arándanos son ricos en antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir la inflamación en el organismo. Su consumo puede favorecer la recuperación celular y contribuir a reducir molestias asociadas con procesos inflamatorios.

2. Apoyo al control de la glucosa. Algunas investigaciones sugieren que los arándanos pueden favorecer la sensibilidad a la insulina, una hormona clave para regular los niveles de azúcar en sangre. Su consumo puede formar parte de una alimentación equilibrada orientada al cuidado metabólico.

3. Beneficios para el colesterol. Los antioxidantes presentes en los arándanos pueden contribuir a mantener niveles saludables de colesterol. Algunos estudios indican que favorecen el colesterol HDL, conocido como “bueno”, y ayudan a proteger la salud cardiovascular.

4. Protección del cerebro. Los compuestos antioxidantes de los arándanos favorecen la salud cerebral. Algunos estudios sugieren que estos nutrientes pueden ayudar a proteger las neuronas del daño oxidativo y apoyar funciones cognitivas como la memoria y el aprendizaje.

5. Contribuyen a la salud cardiovascular. Los arándanos pueden favorecer una adecuada circulación sanguínea y apoyar el control de la presión arterial. Estos efectos los convierten en aliados de la salud del corazón.

6. Cuidado de la salud visual. Los arándanos contienen antocianinas, antioxidantes que ayudan a proteger los tejidos oculares frente al daño oxidativo. Su consumo puede contribuir al mantenimiento de una buena salud visual y al cuidado de la retina a largo plazo.

7. Memoria y función cognitiva. Diversos estudios han asociado el consumo de arándanos con beneficios para la memoria y otras funciones cognitivas. Sus antioxidantes ayudan a proteger las células cerebrales y pueden contribuir al mantenimiento de la salud mental con el paso del tiempo.

8. Aliados en el control del peso. Bajos en calorías y ricos en fibra, los arándanos ayudan a generar sensación de saciedad y pueden favorecer una alimentación equilibrada. Además, su aporte nutricional los convierte en una opción saludable para quienes buscan cuidar su peso.

Arándanos. Los arándanos son una de las frutas con mayor contenido de antioxidantes. Destacan por sus beneficios para la salud cardiovascular, cerebral y digestiva. Foto: Magnific.

9. Favorecen la circulación. Los compuestos presentes en los arándanos contribuyen a la producción de óxido nítrico, una molécula que ayuda a mantener una adecuada circulación sanguínea.

10. Refuerzo de las defensas. Los arándanos aportan vitamina C y antioxidantes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Estos nutrientes ayudan al organismo a responder de manera eficiente frente a agentes externos y al mantenimiento de la salud general.

11. Salud del tracto urinario. Los arándanos contienen compuestos que dificultan la adhesión de ciertas bacterias a las paredes de las vías urinarias. Por ello, su consumo se ha asociado con el mantenimiento de la salud urinaria, especialmente como parte de hábitos saludables e hidratación adecuada.

12. Aliados del envejecimiento saludable. Los antioxidantes presentes en los arándanos ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas relacionadas con el envejecimiento celular. Por ello, pueden contribuir al mantenimiento de una piel saludable y al bienestar general del organismo.

LAS CLAVES

• Las propiedades nutricionales de los arándanos son muy amplias. Son un alimento que ofrece grandes beneficios para la salud y el bienestar de las personas gracias a su contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes.

• Los arándanos se cultivan principalmente en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y en Sudamérica (Chile y Perú). Gracias al desarrollo de nuevas variedades adaptadas a climas más cálidos y a la agricultura en macetas, su producción se ha expandido a varios países de Europa, África y Asia.

• Además de ser ricos en antioxidantes, los arándanos tienen un alto contenido en vitaminas A, C, K y del complejo B (B1, B2, B3, B5, B6). Así mismo, contienen altos niveles de manganeso, cobre, zinc, selenio, sodio, calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro y fibra.

FUENTES: PSICOLOGÍA Y MENTE, BUPA SALUD Y ARÁNDANOS EL CIERRÓN.