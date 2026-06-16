Mundial, Ley Seca y nuevas tendencias: por qué las cervezas sin alcohol ganan terreno en Colombia

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El próximo fin de semana quedará registrado como uno de los más particulares para los colombianos. La coincidencia entre la segunda vuelta presidencial y el Mundial de la FIFA reunirá dos de las pasiones que más movilizan al país: la participación democrática y el fútbol.

Sin embargo, la aplicación de la Ley Seca durante la jornada electoral modificará algunas dinámicas habituales. La restricción temporal para la venta y el consumo de bebidas alcohólicas no impedirá que miles de personas se congreguen en hogares, establecimientos y espacios de encuentro para seguir los partidos y disfrutar de momentos sociales. Por el contrario, abrirá espacio para alternativas que permitan conservar la tradición de compartir una cerveza sin infringir las medidas establecidas.

Una categoría que dejó de ser de nicho

Lo que hace algunos años era visto como un producto dirigido a un grupo reducido de consumidores, hoy se ha convertido en una de las apuestas más prometedoras de la industria cervecera global: las cervezas sin alcohol.

El auge responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo. Cada vez más personas buscan alternativas que se ajusten a diferentes ocasiones, sin necesidad de abandonar experiencias asociadas al disfrute y la socialización.

De acuerdo con Euromonitor International, firma especializada en investigación de mercados y tendencias de consumo, el segmento de cerveza non/low alcohol en América Latina podría registrar una tasa de crecimiento compuesta anual cercana al 11 % entre 2023 y 2028.

La tendencia también se refleja a nivel global. Según estimaciones de Global Market Insights, el mercado de cerveza sin alcohol alcanzó un valor aproximado de USD 24.000 millones en 2025 y proyecta un crecimiento anual del 7,8 % hasta 2035.

Los jóvenes están redefiniendo el consumo

Los cambios generacionales son otro de los motores que impulsan esta transformación.

Datos de International Wine and Spirits Record (IWSR) revelan que el 75 % de los consumidores de la Generación Z y el 74 % de los millennials que consumen bebidas sin alcohol o de bajo contenido alcohólico afirman estar moderando la ingesta de alcohol.

No obstante, el fenómeno no implica una sustitución definitiva de las bebidas tradicionales. De hecho, el 82 % de quienes consumen productos sin alcohol también consumen bebidas alcohólicas. Esto demuestra que las nuevas opciones amplían las posibilidades de elección según el contexto, la ocasión o las preferencias individuales.

En línea con esta tendencia, Central Cervecera impulsa en Colombia el crecimiento de la categoría con Heineken 0.0, una cerveza premium sin alcohol que conserva el sabor característico de la marca original.

La bebida destaca por sus notas afrutadas y un suave cuerpo malteado, características que buscan ofrecer una experiencia similar a la cerveza tradicional para quienes desean mantener el ritual de compartir sin consumir alcohol.

Una transformación cultural de largo plazo

Más allá de la coyuntura electoral o del entusiasmo que despierta el Mundial, el crecimiento de las cervezas sin alcohol refleja una transformación cultural que parece consolidarse entre los consumidores.

La moderación, la búsqueda de bienestar y la posibilidad de adaptar el consumo a diferentes momentos del día o compromisos personales están redefiniendo la relación con estas bebidas.

Lejos de reemplazar el tradicional brindis entre amigos, las alternativas 0.0 amplían las formas de disfrutar y compartir. En un país donde el fútbol, las celebraciones y los encuentros siguen ocupando un lugar central, la libertad de elegir qué tomar se perfila como una de las tendencias que marcarán el futuro del mercado cervecero.