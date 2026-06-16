El restaurante de Bogotá donde podrá viajar por Asia sin salir de la ciudad

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En medio del concurrido barrio comercial Prado Veraniego, nació en 2020 Kinjo, anteriormente conocido como Barrio. El restaurante llegó con una premisa clara: conquistar a los amantes de la buena mesa a través de una cocina que combina tradición, técnica e innovación.

Su propuesta gira en torno a una fusión única entre las principales cocinas de Asia y la riqueza culinaria de América Latina, dando como resultado platos que sorprenden por sus contrastes y equilibrio de sabores.

“Kinjo traduce barrio en japonés. Aquí la calidad, la técnica, la cercanía a los ingredientes frescos y las prácticas amigables con el medio ambiente como la pesca responsable son nuestra prioridad. Con nuestro menú, podrás viajar por diferentes cocinas asiáticas como lo son la japonesa, la coreana, la china y parte del sudeste asiático, pero con toques originales de la gastronomía latina procedente de México, Perú, Colombia y Cuba, e incluso algunos sabores europeos, lo que hace de cada plato una experiencia única y muy confortable”, afirma Alejandra León, gerente y propietaria de Kinjo.

Un viaje gastronómico entre Asia y Latinoamérica

La carta de Kinjo invita a recorrer distintas culturas culinarias a través de preparaciones elaboradas con ingredientes frescos y técnicas especializadas.

Sushi con un giro inesperado

Uno de los grandes protagonistas del menú es el sushi. Rollos y sashimis elaborados bajo técnicas tradicionales japonesas incorporan ingredientes y sabores poco convencionales dentro de este universo gastronómico.

Algunas preparaciones incluyen incluso lomo de res, un ingrediente poco habitual en este tipo de platos. Entre las opciones más destacadas se encuentran el Krab Roll, The Oso Maki, Ebi Karai, además de experiencias gastronómicas como el Omakase y el Moriawase.

Baos: tradición taiwanesa con influencia latina

Los baos, originarios de Taiwán, también hacen parte de la propuesta. Estos panecillos suaves preparados al vapor son rellenos con ingredientes que mezclan la esencia asiática con sabores latinoamericanos.

Entre los favoritos de los comensales destacan el Burger Bao y el Porkbelly, dos opciones que reflejan el espíritu creativo de la cocina de Kinjo.

Robatayaki y cortes premium al carbón

La técnica japonesa del robatayaki cobra protagonismo con una selección de cortes Angus, Wagyū y nacionales, madurados hasta por 26 días en recámaras controladas.

Preparados sobre brasas de carbón y acompañados de marinados inspirados en América Latina, estos platos ofrecen una experiencia sofisticada. Sobresalen preparaciones como el Ishiyaki, un lomo de res servido sobre hot rock, y el Shinzo.

El satay de pulpo es otra de las opciones que se ha convertido en una de las más apetecidas del restaurante.

Bibimbap con ingredientes locales

El tradicional bibimbap coreano también encuentra una reinterpretación propia. Su versión incluye lomo bulgogi, vegetales, huevo y gochujang, integrando ingredientes locales para crear una explosión de sabores.

Kinjo Lab: el lado más experimental de la cocina

La creatividad del restaurante se refleja en Kinjo Lab, un espacio dedicado a explorar nuevas combinaciones y conceptos culinarios.

Dentro de esta propuesta destacan platos como el Pulpo al olivo, Kampachi jalapeño, Tuna Tataki y la llamativa Sushi Pizza.

Asimismo, la carta incluye platos insignia de la casa como el Shifudo Rice, el Emperador y el Teppanyaki Distrito, recetas que combinan mariscos, carnes y vegetales en preparaciones llenas de sabor y personalidad.

Postres para cerrar la experiencia

El recorrido gastronómico concluye con una oferta de postres diseñada para equilibrar el paladar.

Entre las alternativas más recomendadas figuran el Aka Cheesecake y el Matcha Milk Cake, opciones que mantienen la esencia de la fusión característica del restaurante.