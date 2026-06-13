¡Que ruede el balón y sirvan la lechona! Bogotá tendrá su Mundial del Sabor

La capital colombiana se prepara para vivir una de sus celebraciones gastronómicas más esperadas. Del 27 al 29 de junio de 2026, la localidad de Rafael Uribe Uribe será sede de la quinta edición del Festival de la Lechona, un evento que reunirá tradición, cultura y pasión futbolera bajo un concepto que promete conquistar a miles de asistentes: “El Mundial del Sabor”.

Cerca de 86 lechonerías de la reconocida Zona L abrirán sus puertas para ofrecer una experiencia única que combina lo mejor de la gastronomía colombiana con el ambiente festivo que despierta el Mundial de Fútbol 2026.

El Festival de la Lechona 2026 coincide con la fiebre del Mundial

Este año, el festival adquiere un significado especial al desarrollarse en medio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El sábado 27 de junio, durante la jornada inaugural del evento, se disputará el esperado encuentro entre Colombia y Portugal, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

La coincidencia convierte al Festival de la Lechona en un gran escenario de encuentro ciudadano, donde familias, turistas y aficionados podrán compartir la emoción del fútbol alrededor de uno de los platos más emblemáticos de la cocina nacional.

¿Cuánto costará la lechona en el Festival?

Uno de los grandes atractivos del evento será su precio especial. Durante los tres días del festival, los asistentes podrán disfrutar de una porción tradicional de lechona por tan solo 12.000 pesos.

Además del plato típico que ha dado fama a la Zona L, los visitantes encontrarán una amplia oferta gastronómica inspirada en esta preparación ancestral, entre ellas:

Hamburguesas de lechona.

Tacos de lechona.

Empanadas.

Picadas.

Conos.

Innovadoras fusiones culinarias.

Estas propuestas resaltan el legado gastronómico heredado principalmente de familias provenientes del Tolima y el Huila, regiones donde este plato representa una auténtica tradición.

¿Dónde será el Festival de la Lechona 2026?

El evento se desarrollará en los tradicionales corredores gastronómicos de la localidad Rafael Uribe Uribe, conocidos popularmente como la Zona L:

Avenida Caracas, entre calles 27 y 28C Sur.

Calle 27 Sur, entre avenida Caracas y carrera 12H.

Calle 28 Sur, entre carrera 19 y avenida Caracas.

Durante el festival, estas calles se transformarán en una auténtica cancha gastronómica para recibir a miles de visitantes.

Música, danza y actividades para toda la familia

Más allá de la comida, el Festival de la Lechona ofrecerá una programación cultural pensada para todas las edades.

Los asistentes podrán disfrutar de:

Presentaciones musicales en vivo.

Muestras folclóricas.

Espectáculos de danza.

Actividades familiares.

Espacios de integración ciudadana.

La apuesta busca consolidar el evento como una celebración popular donde la gastronomía se convierta en vehículo de identidad y encuentro.

Un homenaje al trabajo de decenas de familias lechoneras

Para la alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe, Diana Carolina Sánchez Castillo, este encuentro representa mucho más que una feria gastronómica.

“El Festival de la Lechona representa el orgullo, la tradición y el trabajo de cientos de familias que durante décadas han construido historia en nuestra localidad. Este año, con ‘El Mundial del Sabor’, queremos que Bogotá viva una gran fiesta colectiva en la que se unan la pasión futbolera, nuestra cultura popular y el sabor que nos identifica como territorio”, afirmó.

Por su parte, Marleny Espinosa, presidenta de la Asociación de Lechoneros de la Zona L, destacó el compromiso del gremio para recibir a los visitantes.

“Cerca de 86 familias nos hemos puesto la camiseta para recibir a Bogotá en la cancha gastronómica más grande de la ciudad. El 27 de junio vamos a gritar los goles de nuestra Selección Colombia con un buen plato de lechona en la mano”.

La lechona, símbolo gastronómico de Bogotá y Colombia

El Festival de la Lechona hace parte de Sabor Bogotá, estrategia liderada por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte que busca fortalecer el orgullo de ciudad a través de su riqueza culinaria.

Según destacó la directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, Ángela Garzón, la lechona ya hace parte de la identidad de la capital y ha logrado reconocimiento internacional tras ser exaltada entre los mejores platos del mundo en los Taste Atlas Awards 2024-2025.

La iniciativa también impulsa el emprendimiento gastronómico y posiciona a Bogotá como un destino culinario de talla mundial.