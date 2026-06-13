Polonia fortalece su apuesta en Colombia y se posiciona entre los mayores proveedores de manzanas

El mercado colombiano de frutas frescas vive una transformación impulsada por nuevos hábitos de consumo. En este escenario, las manzanas europeas pisan cada vez más fuerte en el país, con Polonia posicionándose como uno de los grandes protagonistas del sector.

Durante la feria Alimentec 2026, realizada en Bogotá, la campaña “¡Have an Apple Day!”, cofinanciada por la Unión Europea, destacó el crecimiento sostenido de las manzanas europeas en Colombia, resaltando atributos como la calidad, la seguridad alimentaria y la confiabilidad del suministro.

El evento fue organizado por la Asociación Polaca de Distribuidores de Frutas y Verduras “Fruit Union” y contó con la presencia de la embajadora de Polonia en Colombia, Barbara Sośnicka, quien respaldó la estrategia para fortalecer los vínculos comerciales entre ambos países.

Polonia se consolida como uno de los principales proveedores de manzanas en Colombia

Polonia, reconocido como el mayor productor de manzanas de la Unión Europea, logró ubicarse como el quinto proveedor de esta fruta en el mercado colombiano durante el primer trimestre de 2026, alcanzando una participación del 7,47%.

El crecimiento ha sido notable. Mientras que en 2022 las exportaciones polacas de manzanas hacia Colombia sumaban apenas USD 714.000, en 2024 alcanzaron los USD 8,57 millones, lo que representa un incremento superior al 1.100%.

Este comportamiento convierte a Colombia en uno de los mercados con mayor potencial para los productores europeos.

“La Unión Europea es uno de los principales productores de manzanas del mundo, y Polonia desempeña un papel especialmente importante dentro del sector. Gracias a nuestra capacidad de producción y altos estándares de calidad, podemos garantizar un suministro confiable y desarrollar relaciones de cooperación con socios en mercados como Colombia”, afirmó Piotr Janota, presidente de la Asociación Fruit Union y representante de los productores europeos de manzana.

Exportaciones récord: el primer trimestre de 2026 casi igualó todo 2023

La tendencia continúa acelerándose. Solo entre enero y marzo de 2026, las exportaciones polacas de manzanas hacia Colombia alcanzaron USD 3,66 millones, una cifra que prácticamente iguala el valor exportado durante todo 2023.

Este dinamismo refleja una mayor aceptación de las manzanas europeas entre los consumidores colombianos, así como una diversificación de la oferta disponible para importadores, supermercados y distribuidores nacionales.

Además, Polonia ya ocupa el tercer lugar entre los proveedores europeos de manzanas para Colombia, únicamente por detrás de Francia e Italia, consolidándose como el principal actor de Europa Central y Oriental en este mercado.

La participación de Polonia en el mercado colombiano se multiplicó por doce

Los datos evidencian el rápido posicionamiento del producto europeo. En 2022, las manzanas polacas representaban apenas el 0,60% de las importaciones colombianas de esta fruta. Sin embargo, para el primer trimestre de 2026, esa cifra ascendió al 7,47%.

Este crecimiento demuestra no solo el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Polonia, sino también la confianza que genera la oferta europea entre los compradores nacionales.

Desde la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH) se trabaja para facilitar el contacto entre productores certificados e importadores colombianos, promoviendo nuevas oportunidades de negocio y ampliando el intercambio comercial entre ambas naciones.

Calidad, seguridad y trazabilidad: las fortalezas de las manzanas europeas

Uno de los principales mensajes de la campaña “¡Have an Apple Day!” fue destacar los rigurosos estándares de producción implementados en la Unión Europea.

La producción de manzanas se desarrolla bajo estrictos controles que abarcan todas las etapas de la cadena de suministro: cultivo, cosecha, almacenamiento, transporte y distribución.

Aspectos como la inocuidad alimentaria, la transparencia de los procesos y la trazabilidad completa del producto son elementos diferenciadores que garantizan una calidad constante y confiable para los mercados internacionales.

Una logística eficiente que preserva la frescura

Otro de los factores que impulsa el crecimiento de estas exportaciones es la eficiencia logística.

Gracias a una cadena de suministro organizada, las manzanas europeas pueden llegar a Colombia en aproximadamente 14 días, un tiempo de tránsito que permite conservar la frescura, textura y calidad del producto.

Esta ventaja representa un valor agregado tanto para importadores como para distribuidores, que pueden ofrecer a los consumidores colombianos frutas con altos estándares de calidad y disponibilidad constante.

Datos clave sobre las manzanas polacas en Colombia

Polonia es el mayor productor de manzanas de la Unión Europea.

Las exportaciones hacia Colombia crecieron más de 12 veces entre 2022 y 2024.

Ya es el quinto proveedor de manzanas del mercado colombiano.

Durante el primer trimestre de 2026 exportó USD 3,66 millones al país.

Su participación pasó del 0,60% al 7,47% en apenas cuatro años.

El auge de las manzanas europeas en Colombia evidencia cómo la evolución de los hábitos de consumo y la apertura a nuevos mercados están transformando el panorama alimentario nacional. Con cifras récord y una estrategia enfocada en la calidad y la confianza, Polonia se perfila como un aliado cada vez más relevante para el abastecimiento de frutas frescas en el país.