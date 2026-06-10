¿Se atreve? La gigantesca salchipapa de 7 pisos que llegará a Bogotá

¿Se imaginan una salchipapa de siete pisos, repleta de papas, salchichas, salsas y todos esos ingredientes que han convertido este plato en uno de los favoritos de la comida callejera colombiana? Esa será una de las principales sorpresas de la novena edición del Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor, que se realizará en Bogotá del 13 al 15 de junio.

Esta monumental preparación, diseñada para compartir entre cientos de personas, se convertirá en el símbolo de un encuentro que busca exaltar la auténtica comida de barrio: aquella que reúne generaciones enteras alrededor de una mesa y transforma cualquier ocasión en una celebración.

Un homenaje a la comida que une a las familias

Y es que si existe algo capaz de convocar a familiares, amigos y compañeros alrededor de una misma pasión, es precisamente la comida de barrio. La salchipapa de la esquina, la picada para compartir, la lechona recién servida, los perros calientes cargados de sabor o esos platos generosos que siempre alcanzan para todos son parte de la memoria afectiva de miles de colombianos.

Por eso, Los Insaciables: Hinchas del Sabor regresa con una edición que tendrá como protagonistas los sabores tradicionales y esas recetas que han conquistado generaciones y continúan siendo infaltables en reuniones y celebraciones especiales.

¿Qué encontrarán los asistentes?

Durante tres días, la Plaza del Jubileo de Compensar, sede Avenida 68, reunirá a 25 restaurantes con una amplia oferta gastronómica para todos los gustos.

Los visitantes podrán disfrutar de:

Lechona.

Carnes al barril.

Picadas tradicionales.

Hamburguesas artesanales.

Perros calientes.

Chicharrones.

Sopas.

Platos típicos colombianos.

Postres y otras delicias para compartir.

La propuesta busca ofrecer porciones generosas, recetas auténticas y precios accesibles para que nadie se quede sin disfrutar de esta experiencia culinaria.

Música, fútbol y una gigantesca cambiatón de monitas

Además de la experiencia gastronómica, el festival contará con música en vivo y actividades inspiradas en el fútbol, pensadas para que grandes y chicos disfruten de un ambiente familiar.

Uno de los espacios más llamativos será la cambiatón gigante de monitas, ideal para quienes aún están buscando esa lámina difícil de conseguir y desean completar su colección mientras comparten con otros aficionados.

Entrada libre y opciones para todos los presupuestos

La entrada al Festival Los Insaciables: Hinchas del Sabor será completamente gratuita. Los asistentes encontrarán alternativas para todos los bolsillos, con combos individuales, para dos personas y opciones familiares desde los $15.000.

Fiel a su esencia, el evento mantendrá el sello que lo ha caracterizado durante sus anteriores ediciones: platos buenos, bonitos y bien servidos, sabores inolvidables y la convicción de que la mejor comida es aquella que se disfruta en compañía.