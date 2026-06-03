Cocina mexicana auténtica en Bogotá: Inquebrantable obtiene certificación internacional “Sello M”

La gastronomía mexicana tradicional suma un nuevo hito fuera de sus fronteras. En pleno corazón de La Candelaria, en Bogotá, el restaurante Inquebrantable ha sido oficialmente acreditado con el “Sello M”, convirtiéndose en el primer restaurante en Colombia en recibir esta distinción internacional que certifica la autenticidad de la cocina mexicana.

El reconocimiento posiciona a la capital colombiana como un punto emergente para la preservación y difusión de una de las tradiciones culinarias más reconocidas del mundo.

Qué es el “Sello M” y por qué es tan importante

El “Sello M” es una acreditación otorgada por el Gobierno de México y la Academia Mexicana de Gastronomía, entidades encargadas de proteger y promover el patrimonio culinario del país a nivel internacional.

Este distintivo reconoce a restaurantes que cumplen con estrictos criterios de autenticidad, entre ellos:

Uso de técnicas tradicionales mexicanas

Respeto por recetas originales

Empleo de ingredientes representativos

Preservación de la identidad cultural gastronómica

La cocina mexicana, además, fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que refuerza el valor de este tipo de certificaciones fuera de México.

Inquebrantable: una propuesta gastronómica que apuesta por la autenticidad

Ubicado en una de las zonas más emblemáticas de Bogotá, Inquebrantable ha construido una propuesta centrada en la experiencia culinaria mexicana auténtica, alejándose de interpretaciones comerciales o simplificadas.

Su enfoque se basa en rescatar la diversidad regional de México a través de una carta dinámica que cambia cada cuatro meses, con el objetivo de mantener viva la exploración gastronómica y cultural.

Más allá de los platos típicos más conocidos, el restaurante apuesta por una narrativa más profunda que conecta cocina, historia e identidad.

El respaldo de la alta cocina mexicana

Uno de los pilares del proyecto es el acompañamiento del chef mexicano Gerardo Vázquez Lugo, reconocido por su trayectoria internacional, su distinción Michelin y su presencia en rankings como The World’s 50 Best.

Con una tradición familiar de más de seis décadas dedicadas a la cocina mexicana, su participación ha sido clave en la construcción de una experiencia culinaria que prioriza la fidelidad a las raíces, las técnicas tradicionales y la riqueza cultural del país.

Una experiencia que va más allá de la comida

Inquebrantable no se limita a la gastronomía. Su propuesta integra elementos de:

Cocina de autor con base tradicional

Ambientación inspirada en la cultura mexicana

Narrativas culturales en cada plato

Experiencia sensorial completa

El objetivo es ofrecer un recorrido que trascienda el menú y permita al comensal acercarse a la identidad mexicana desde múltiples dimensiones.