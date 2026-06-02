Cómo disfrutar mejor una copa de vino: cinco consejos para vivir el momento

En una época marcada por la inmediatez y las agendas saturadas, detenerse a disfrutar una copa de vino puede convertirse en un acto de bienestar. Bajo esta premisa, la reconocida bodega española Ramón Bilbao lanzó “Hechos para sentir”, una campaña global que busca transformar la relación de las personas con el vino, invitándolas a vivir cada momento con mayor atención y menos prisa.

Para Rodolfo Bastidas, director técnico y enólogo de Ramón Bilbao, el desafío actual no está en aprender más sobre vino, sino en aprender a disfrutarlo mejor.

“Hoy hacemos todo demasiado rápido, incluso las cosas que deberían disfrutarse”, afirma Bastidas, quien ha liderado durante más de dos décadas la evolución contemporánea de la bodega española.

“Hechos para sentir”: una invitación a disfrutar el presente

La nueva plataforma global de Ramón Bilbao surge a partir de una idea sencilla pero poderosa: detenerse para volver a sentir.

Más allá de las características técnicas, las cepas o los protocolos tradicionales, la campaña propone vivir el vino desde una perspectiva emocional y sensorial. La intención es que abrir una botella se convierta en una pausa consciente dentro del ritmo acelerado de la vida diaria.

“Durante años el vino estuvo rodeado de reglas y solemnidad. Hoy las personas quieren disfrutarlo de una manera más cercana y natural”, explica Bastidas.

Cinco formas de disfrutar el vino y los momentos con más atención

1. Dejar de reservar el vino solo para ocasiones especiales

Una de las barreras más comunes es pensar que una buena botella debe guardarse para una celebración importante. Sin embargo, según Bastidas, muchos de los mejores momentos son precisamente los más simples.

Una conversación después del trabajo, preparar una cena sin afán o disfrutar un momento de tranquilidad pueden ser razones suficientes para abrir una botella y compartir.

2. Tomarlo más despacio

No es necesario ser un experto para disfrutar plenamente una copa de vino. La clave está en prestar atención a los detalles.

Observar el color, percibir los aromas, sentir la temperatura y disfrutar la textura permite que cada sorbo se convierta en una experiencia más completa.

“El vino obliga a bajar el ritmo. Y eso hoy tiene mucho valor”, señala el enólogo.

3. Entender que no existe una única forma correcta

Durante años, el consumo de vino estuvo acompañado de normas estrictas relacionadas con copas, maridajes y protocolos.

Hoy esa visión está cambiando. Los consumidores buscan experiencias más libres y menos intimidantes, donde lo importante sea disfrutar y no sentirse evaluados.

4. Integrarlo en la vida cotidiana

Cada vez más personas incorporan el vino en situaciones cotidianas que antes estaban asociadas a otras bebidas.

Una cena informal, una reunión en casa, una tarde con amigos o incluso un momento personal pueden convertirse en escenarios ideales para disfrutar una copa y generar nuevas experiencias.

5. Reconocer el poder de transformar momentos simples

Para Bastidas, el verdadero valor del vino está en su capacidad para enriquecer situaciones cotidianas.

“No se trata solo de abrir una botella, sino de cómo ese momento cambia cuando realmente lo vives”, explica.

Una conversación extensa, una comida improvisada o el cierre de un día común pueden adquirir un significado diferente cuando se experimentan con atención, calma y disposición para disfrutar.