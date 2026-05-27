“El sabor de tu origen”: la experiencia que convierte apellidos colombianos en mezclas de café únicas

En Colombia, el café no solo representa uno de los productos más emblemáticos del país, sino también un elemento profundamente ligado a la identidad cultural de millones de personas. Aunque las regiones cafeteras han construido gran parte de esa tradición, hoy el vínculo con este grano trasciende territorios y generaciones, convirtiéndose en una expresión de memoria, familia y raíces compartidas.

Bajo esa idea nace “El sabor de tu origen”, una experiencia innovadora que transforma los apellidos de los colombianos en mezclas de café únicas y personalizadas, inspiradas en la historia demográfica y cultural de distintas regiones del país. A través de inteligencia artificial, análisis de datos y cafés seleccionados de diferentes orígenes nacionales, la iniciativa busca convertir cada taza en una representación simbólica de la conexión de cada persona con Colombia.

La propuesta fue presentada por la marca colombiana Juan Valdez y estará disponible exclusivamente en Juan Valdez 1959, la tienda insignia de la compañía.

Una experiencia de café inspirada en las raíces colombianas

Con esta nueva apuesta, se busca demostrar que la conexión de los colombianos con el café trasciende las regiones cafeteras tradicionales. Aunque Colombia es reconocida mundialmente como uno de los mayores productores de café, cifras oficiales del DANE de 2023 indican que menos del 5 % de la población vive en zonas históricamente ligadas a esta actividad.

Bajo esa premisa nace “El sabor de tu origen”, una experiencia que transforma los apellidos de cada persona en perfiles de taza personalizados, construidos con cafés provenientes de distintas regiones del país. La iniciativa parte de una idea sencilla: todos los colombianos tienen una relación cultural y emocional con el café, incluso si nunca han vivido en una región cafetera.

Así funciona “El sabor de tu origen”

El corazón de la experiencia es una plataforma tecnológica desarrollada con análisis de datos e inteligencia artificial. El sistema utiliza registros históricos y fuentes demográficas públicas para identificar asociaciones entre los apellidos colombianos y diferentes regiones cafeteras.

A partir de esa información, la plataforma genera una composición porcentual que se convierte en una receta personalizada de café, mezclando granos seleccionados de distintos orígenes nacionales para crear un perfil único para cada usuario.

Cada mezcla se entrega en un empaque personalizado que incluye:

Los apellidos del cliente.

La composición del café.

Una narrativa inspirada en las raíces familiares y culturales.

Las características de las regiones cafeteras relacionadas con el perfil creado.

Además, la experiencia cuenta con un componente digital que permite a los usuarios compartir voluntariamente sus resultados en redes sociales.



