Turismo gastronómico en Colombia impulsa el auge de baristas y bartenders como profesiones clave del sector

Colombia fortalece su posicionamiento como destino turístico de alto valor gracias al crecimiento sostenido de su industria gastronómica y de bebidas, un fenómeno impulsado por la profesionalización de baristas y bartenders, perfiles que hoy se consolidan como protagonistas de la experiencia turística en el país.

El auge del turismo en Colombia continúa marcando cifras históricas. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, el país alcanzó ingresos superiores a los US$11.166 millones en 2025, registrando un crecimiento del 9,4 % frente al año anterior. Este desempeño consolida al turismo como uno de los principales motores económicos nacionales.

Durante 2025, Colombia recibió cerca de 6,4 millones de visitantes no residentes, mientras que entre 2022 y 2025 la cifra acumulada superó los 22 millones de turistas internacionales, reflejando un crecimiento superior al 130 %. Este dinamismo ha permitido que el turismo genere actualmente más divisas que sectores tradicionales como el café o el carbón, representando más del 50 % de las exportaciones no minero-energéticas del país.

La industria de alimentos y bebidas gana protagonismo

El crecimiento del turismo tiene un impacto directo en el sector de alimentos y bebidas (A&B), especialmente en áreas como el café de especialidad y la coctelería. Según el informe Radiografía laboral del barismo y la coctelería en Colombia 2026, el sector de alojamiento y servicios de comida emplea aproximadamente a 1,83 millones de personas, equivalente al 7,7 % del empleo nacional.

Este escenario ha generado una mayor demanda de perfiles especializados en hoteles, cafeterías premium, gastrobares y espacios de turismo experiencial. Plataformas laborales como Computrabajo registran actualmente más de 2.100 registros salariales activos para bartenders y más de 1.600 para baristas en Colombia, evidenciando el crecimiento y la consolidación de estas profesiones.

“Estamos en un punto de inflexión para la industria de alimentos y bebidas en Colombia. Por un lado, el mundo nos busca por nuestro café; por el otro, los viajeros buscan experiencias memorables en la barra. Queremos formar profesionales capaces de responder a esa demanda con estándares internacionales”, afirmó Luis Fernando Rojas, director de Academia Co & Co y miembro de la International Bartenders Association.

El café de especialidad fortalece la imagen internacional de Colombia

El posicionamiento global del café colombiano también impulsa esta transformación. Colombia, reconocido como el tercer productor mundial de café, registró incrementos de hasta el 23 % en exportaciones durante 2025, fortaleciendo su relevancia en el mercado internacional.

A nivel local, la cultura cafetera vive un momento de expansión gracias al interés creciente por las experiencias alrededor del café de especialidad. Eventos como Cafés de Colombia Expo reunieron más de 40.500 asistentes en 2025, cifra que representa un crecimiento del 42 % frente al año anterior y confirma el protagonismo del barista como figura central dentro de la experiencia gastronómica y turística.

La nueva era de la coctelería impulsa el turismo experiencial

En paralelo, la coctelería atraviesa una transformación global marcada por la búsqueda de experiencias sensoriales, cócteles de autor y propuestas sin alcohol. Esta tendencia ya tiene un impacto visible en la oferta turística colombiana, donde los viajeros buscan propuestas innovadoras que combinen gastronomía, cultura y entretenimiento.

El rol del bartender también ha evolucionado. Hoy, estos profesionales integran conocimientos técnicos, habilidades sensoriales, manejo de idiomas y experiencia de marca, convirtiéndose en actores fundamentales para elevar la competitividad del turismo nacional.

En este contexto, iniciativas como Academia Co & Co buscan fortalecer la profesionalización del talento colombiano, integrando la tradición cafetera con la innovación en coctelería y consolidando al país como un referente latinoamericano en formación especializada y experiencias turísticas de calidad.

Conectividad aérea y formación especializada: claves para el crecimiento

El fortalecimiento de la conectividad aérea también ha sido determinante para el crecimiento turístico. Según cifras oficiales, más de 37 millones de pasajeros se movilizaron en Colombia durante 2025 entre vuelos nacionales e internacionales, reforzando el papel estratégico del país dentro del turismo regional.

Frente a este panorama, la formación especializada de baristas y bartenders se perfila como un factor clave para garantizar experiencias de alto nivel, responder a las exigencias del turismo internacional y seguir impulsando el desarrollo económico del país a través de la gastronomía y la hospitalidad.