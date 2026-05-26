Final europea en Bogotá: bares y restaurantes apuestan por experiencias alrededor del fútbol

La pasión por el fútbol europeo llegará con fuerza a Bogotá el próximo sábado 30 de mayo, fecha en la que cientos de aficionados se preparan para disfrutar la gran final en medio de experiencias gastronómicas, promociones y espacios diseñados para compartir la emoción del deporte.

Uno de los lugares que se suma a esta tendencia es Levels Bar, ubicado en Hilton Bogotá, que abrirá sus puertas para ofrecer una jornada especial alrededor de uno de los eventos deportivos más esperados del año.

Fútbol, gastronomía y entretenimiento en un solo lugar

La propuesta busca transformar la experiencia tradicional de ver un partido en un plan social y gastronómico. Pantallas gigantes, menú inspirado en el estilo clásico de los sports bar y promociones en cerveza harán parte de la jornada que reunirá a grupos de amigos, parejas y fanáticos del fútbol en la capital colombiana.

Entre las promociones destacadas estará el 3x2 en cerveza seleccionada, acompañado de una oferta gastronómica pensada para compartir durante la transmisión en vivo del encuentro deportivo.

“Hoy las personas buscan espacios donde puedan compartir, sentirse parte de la emoción del juego y vivir el fútbol como un plan completo. Ya no se trata únicamente de ver el partido, sino de disfrutar la experiencia, la gastronomía y el ambiente alrededor del evento”, aseguró Diego Torres, gerente de Alimentos y Bebidas de Hilton Bogotá.

Los eventos deportivos impulsan nuevas experiencias en Bogotá

En los últimos años, bares, restaurantes y hoteles de la ciudad han encontrado en los grandes eventos deportivos una oportunidad para conectar con públicos jóvenes y adultos que priorizan experiencias urbanas y planes compartidos alrededor del entretenimiento.

La final del fútbol europeo se ha convertido en uno de esos momentos clave para el sector gastronómico y de entretenimiento, impulsando iniciativas que mezclan deporte, vida social y propuestas culinarias en un mismo espacio.