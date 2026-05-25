De la serie joyitas de barrio: Arepa Party en La Macarena

Los jueves, cada quince días, hay fiesta alrededor de las arepas en La Macarena, uno de los barrios tradicionales con vibra más artística de la ciudad y una oferta gastronómica muy variada.

El chef Bryan Barrera, del restaurante Lobo Negro, se ha inspirado en las arepas para crear un espacio divertido, con djs invitados, donde chefs de muchas regiones del país (e incluso de otros países) hacen arepas representativas de su territorio de origen.

Lobo Negro es una pura joyita de la Macarena, con el ADN gastronómico del premiado chef Jaime Torregrosa y su socio, el Bartender Manuel Barbosa, y la onda de galería de arte típica del barrio.

El formato es casual y sencillo: en cada Arepa Party ofrecen tres platos creados con arepas diferentes a un costo cercano a los 25 mil pesos cada una. Ya estuvieron invitados los chefs Franco Villalobos (de Boyacá) y Christophe Glockner, de Senso Bogotá.

El plan empieza tardeado y va hasta la noche (entre 5 y 11 pm aproximadamente). Entre los chefs confirmados para hacer sus recetas en las próximas ediciones están el santandereano Óscar González, del restaurante Innato, y los cocineros del restaurante Río, en Chapinero, David Arango y Daniel Muñoz. No se necesita reservar.

“Arepa party busca que probemos muchas más arepas, porque Colombia tiene más de 200 tipos de arepas”, dice Bryan. “Hacemos una fiesta a cargo de cocineros invitados, que a la vez habla de tradición, territorio e innovación”.

Más información:

Lobo negro (Drinks & Food) Carrera 4ª # 26c-12.

@lobonegro.bog