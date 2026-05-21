World Class Colombia 2026 reunirá a los mejores talentos de la coctelería nacional

La plataforma global de coctelería de Diageo, World Class Colombia 2026, regresa con una nueva edición que reunirá a los ocho mejores bartenders del país en una competencia que mezcla técnica, creatividad y hospitalidad.

En esta ocasión, 119 participantes hicieron parte del proceso de selección que definirá al representante colombiano en la final global que se celebrará en Edimburgo, Escocia, una de las ciudades más emblemáticas en la historia del whisky y la coctelería mundial.

La edición 2026 estará inspirada en el universo del fútbol, el servicio detrás de la barra y las experiencias alrededor de la mesa, reafirmando el crecimiento de Colombia dentro del circuito internacional de World Class y consolidando al país como uno de los mercados más relevantes en la conversación global del bartending.

Durante esta edición, Don Julio será la marca protagonista de la competencia, mientras Buchanan’s 18 liderará el concepto de hospitality y celebración alrededor de la mesa.

Según explicó Eric Strauss, la competencia busca reflejar la transformación de la coctelería contemporánea:

“World Class refleja la evolución de la coctelería como una expresión cultural donde la técnica y la hospitalidad se encuentran. En esta edición, marcas como Don Julio y Buchanan’s 18 representan distintos territorios de esa experiencia, desde la maestría del agave hasta el arte de recibir alrededor de la mesa”.

Así serán los retos de World Class Colombia 2026

La competencia comenzará el jueves 21 de mayo con el Coffee Roaster Challenge, una prueba inspirada en el café colombiano donde los semifinalistas deberán crear dos cócteles utilizando la familia de añejos de Don Julio: Don Julio 70, Don Julio Añejo y Don Julio Ceniza.

Ese mismo día también se realizará el Speed Round Challenge, enfocado en velocidad, precisión y coctelería clásica con el portafolio de Diageo Reserve.

La gran final tendrá lugar el viernes 22 de mayo con el Banquet Challenge, una experiencia diseñada para poner a prueba la capacidad de los finalistas de crear una propuesta de hospitalidad de tres tiempos maridada con cócteles preparados con Don Julio, Buchanan’s 18 y Tanqueray.

Jurados nacionales e internacionales evaluarán a los bartenders

El panel de jurados reunirá importantes referentes de la industria nacional e internacional de la coctelería. Entre ellos estarán:

Luisa Pérez

Konrad Kaczmarzyk

Adrián Madio

Eric Van Beek

Luis Torres

Wilman Corredor

Además, la experiencia gastronómica del Banquet Challenge contará con una propuesta desarrollada por Oda y una ambientación diseñada por Helena Caballero.

El ganador representará a Colombia en Escocia

El bartender ganador de World Class Colombia 2026 viajará a Edimburgo para representar al país en la final global de la competencia.

La capital escocesa será sede de una celebración que reunirá a los mejores bartenders del mundo en torno a la creatividad, la cultura contemporánea y la hospitalidad, en un escenario simbólico por su legado alrededor del whisky y el craft.