Leo Cocinero sorprende con un nuevo plato de temporada inspirado en sabores colombianos

Se anunció el lanzamiento de un nuevo plato de temporada en Ikea desarrollado junto a Leo Cocinero, una colaboración que busca conectar con el paladar colombiano a través de sabores cercanos, reconfortantes y llenos de autenticidad.

La nueva propuesta gastronómica estará disponible hasta el próximo 8 de agosto de 2026 en los restaurantes suecos de las tiendas ubicadas en Bogotá, Medellín y Cali.

¿Cuál es el nuevo plato de temporada?

El plato creado en conjunto entre el equipo de IKEA Food y Leo Cocinero combina ingredientes tradicionales con el estilo característico de la experiencia gastronómica sueca. La receta incluye:

Pechuga de pollo asada

Salsa bechamel de champiñones

Crocante de tocino

Arroz verde de espinaca con queso parmesano

La propuesta fue diseñada como una opción accesible, balanceada y llena de sabor, pensada para complementar la experiencia de compra y convertir la visita a tienda en un momento memorable alrededor de la mesa.

Según explicó Martín Cumplido, gerente regional de IKEA Food, esta colaboración busca fortalecer el vínculo emocional con los consumidores colombianos mediante experiencias que vayan más allá del mobiliario y el diseño.

“En IKEA creemos que mejorar el día a día de los colombianos no solo ocurre a través del diseño y la inspiración en el hogar, sino también alrededor de una mesa. Con esta colaboración buscamos seguir construyendo experiencias que conecten con el corazón de nuestros visitantes y que hagan de cada visita a tienda algo aún más memorable”, afirmó.

Leo Cocinero destaca la autenticidad del nuevo menú

Por su parte, Leo Cocinero aseguró que el objetivo principal de esta creación fue desarrollar un plato cercano al gusto colombiano, sin perder la esencia.

“Desde el primer momento quisimos crear un plato cercano y lleno de sabor; una receta que conectara con la forma en que disfrutamos la comida en Colombia, pero respetando también la esencia y la experiencia que representa IKEA Food. El resultado es un plato lleno de autenticidad que complementa la experiencia en tienda”, comentó el creador gastronómico.