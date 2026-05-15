Chefs de Argentina, Brasil y Estados Unidos llegarán a Bogotá para “El Papá de los Asados”

Del 13 al 15 de junio, la Hacienda San Rafael, en Colina Campestre, será el escenario de “El Papá de los Asados”, el festival que busca consolidar a la capital colombiana como la gran referencia parrillera de Latinoamérica.

La nueva edición llegará con una propuesta más ambiciosa que en años anteriores: chefs internacionales, talleres especializados, experiencias gastronómicas inmersivas, transmisión de partidos de fútbol en pantalla gigante y la participación de más de 30 restaurantes especializados en parrilla, ahumados y cocina al fuego.

El evento, organizado por The Gula Group, espera reunir a miles de asistentes durante tres días en un espacio diseñado para amigos, parejas, familias y mascotas.

Chefs internacionales y parrillas de talla mundial llegan a Bogotá

Uno de los principales atractivos del festival será la presencia de chefs y maestros parrilleros invitados de Argentina, Brasil y Estados Unidos, considerados referentes mundiales en técnicas de asado y cocina al fuego.

Los asistentes podrán disfrutar de platos exclusivos, demostraciones culinarias y talleres en vivo donde aprenderán secretos de cocción, manejo del fuego, selección de cortes y técnicas de ahumado directamente de expertos internacionales.

Según los organizadores, el objetivo del festival es llevar a Bogotá lo mejor de la cultura parrillera global y convertir la ciudad en un punto de encuentro continental para los amantes de la carne, el barbecue y la gastronomía gourmet.

Más de 30 restaurantes participarán en “El Papá de los Asados”

La edición 2026 contará con una curaduría gastronómica liderada por reconocidas figuras del sector foodie en Colombia como María Camila de Bogotacomidas, María Paula de FoodinBogotá, Alejandro Escallón de B.eats y el chef Juan Diego Vanegas.

Entre los restaurantes seleccionados se encuentran propuestas reconocidas de parrilla, steakhouse, barbecue y cocina tradicional:

La Cabrera Bogotá

La Fama

La Coa Barbecue

Los Valientes

Prudencia x Ideal

Smile

La Kasta

BBQ Está Gula Mía

Sirloin & The Meathouse

Don Costilla BBQ

Tres Cuatro Cinco Steakhouse

69 Gauchos

La Biferia

Sam and Dave’s

Carnívoros

Andrés Carne de Res

Entre Carbones

Oak Ahumados

Horneros

La Bonga del Sinú

Además, el festival incluirá propuestas de postres y repostería como Berta la Tarta, López y Gracia, Mereketengue, Mercari, Jade Pimont y Helados Clemente.

Fútbol en pantalla gigante y ambiente familiar

“El Papá de los Asados” también combinará gastronomía y entretenimiento deportivo. Durante el evento se transmitirán en vivo partidos de fútbol en pantallas gigantes, creando una experiencia que mezcla deporte, música y comida.

Los organizadores confirmaron que el festival será completamente familiar y pet friendly durante los tres días. Los niños menores de 8 años podrán ingresar sin costo y el espacio contará con zonas pensadas para garantizar comodidad y seguridad para asistentes y mascotas.