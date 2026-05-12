La cerveza en casa gana terreno en Colombia: crece la tendencia de vivir experiencias tipo bar desde el hogar

La manera en que los colombianos disfrutan la cerveza está cambiando. Las grandes celebraciones y las salidas masivas ya no son el único escenario para compartir una bebida. Hoy, reuniones más íntimas en casa, encuentros para ver partidos de fútbol, celebraciones pequeñas o reuniones entre amigos están tomando fuerza como nuevos espacios sociales alrededor de la cerveza.

En este nuevo panorama, la experiencia completa empieza a ser tan importante como la bebida misma. Aspectos como la forma de servirla, mantenerla fría y recrear ambientes similares a los de un bar se han convertido en parte clave del consumo en el hogar.

De acuerdo con datos de Worldpanel by Numerator, el consumo de cerveza dentro de los hogares colombianos creció un 7 %, mientras que el 6,1 % de los consumidores afirma tomar cerveza semanalmente en casa. Más que reemplazar las salidas tradicionales, esta tendencia refleja cómo el hogar se consolida como un espacio relevante para compartir momentos cotidianos y sociales.

En medio de esta transformación en los hábitos de consumo, Heineken impulsa en Colombia Blade, un dispensador de cerveza de barril compacto diseñado para trasladar la experiencia de cerveza draft a espacios domésticos y sociales.

El mercado global de dispensadores de cerveza también crece

Esta tendencia no solo se refleja en Colombia. A nivel internacional, el mercado de dispensadores de cerveza draft para el hogar también muestra un crecimiento sostenido.

Según la consultora Mordor Intelligence, este mercado fue estimado en USD 126,36 millones en 2025 y podría alcanzar los USD 174,02 millones en 2030. Las proyecciones evidencian un creciente interés de los consumidores por formatos prácticos, diferenciados y pensados para reuniones sociales más pequeñas.

Nuevas formas de compartir cerveza transforman el consumo

El auge de estas experiencias domésticas también responde a cambios culturales y económicos. Muchas personas prefieren encuentros más tranquilos, personalizados y cómodos, donde pueden controlar el ambiente, la música, la comida y la forma de compartir con amigos o familiares.

Así, el consumo de cerveza en casa deja de ser solo una alternativa práctica y se convierte en una experiencia social que combina comodidad, entretenimiento y nuevas formas de disfrutar la bebida.