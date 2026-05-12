Extranjeramente Criollo: la apuesta gastronómica que une la cocina colombiana con cortes de carne de Estados Unidos

La cocina colombiana sigue evolucionando y abriéndose a nuevas experiencias gastronómicas. En ese contexto, la Federación de Exportadores de Carne de Estados Unidos, USMEF Colombia, presentó Extranjeramente Criollo, un proyecto que busca resaltar algunos de los platos más representativos del país mediante el uso de cortes de carne provenientes de Estados Unidos.

La iniciativa propone un recorrido culinario por distintas regiones de Colombia, integrando tradición, técnica y nuevos ingredientes en preparaciones típicas que conservan la esencia de cada territorio. El proyecto incluye experiencias gastronómicas en restaurantes y hoteles, activaciones con chefs locales, visitas a municipios y encuentros con importadores del sector.

Una serie web para mostrar la diversidad de la cocina colombiana

Como parte central de la campaña, Extranjeramente Criollo contará con una serie web protagonizada por el chef Nicolás Díaz, quien junto a cocineros locales explorará recetas que han pasado de generación en generación.

La producción fue grabada en Antioquia, el Eje Cafetero, Bolívar, Boyacá, Santander y los Llanos Orientales, territorios en los que se destacan platos emblemáticos como la bandeja paisa, la cazuela de fríjoles, el sancocho, la posta negra, la sobrebarriga, la carne oreada y la tradicional carne a la llanera.

Cada episodio mostrará cómo los cortes de carne seleccionados se adaptan a los sabores, técnicas y tradiciones propias de cada región, generando un diálogo gastronómico entre Colombia y Estados Unidos.

“Extranjeramente Criollo es una forma de acercarnos a la cocina colombiana, de entenderla y encontrar cómo nuestros cortes pueden integrarse para potenciar su sabor. Es también una manera de aportar a la tradición culinaria del país y de crear una conexión que honre los lazos culturales entre Colombia y Estados Unidos”, afirmó María Isabel Ruíz, representante de USMEF Colombia.

Restaurantes y hoteles se suman a la iniciativa

La campaña también llegará a escenarios gastronómicos del país mediante la creación de platos “extranjeramente criollos” dentro de los menús de restaurantes y hoteles.

Entre los establecimientos que ya se vincularon a la propuesta se encuentra La finca de Rigo, la cadena de restaurantes del reconocido ciclista y empresario Rigoberto Urán, donde estas preparaciones ya hacen parte de la experiencia ofrecida al público.

Además, el proyecto contempla activaciones locales en municipios emblemáticos, comenzando por El Retiro, Antioquia, con el objetivo de acercar la iniciativa a comunidades, chefs y actores del sector gastronómico y turístico.

Un mercado con mayor apertura a nuevos cortes y experiencias

De acuerdo con María Isabel Ruíz, el lanzamiento de Extranjeramente Criollo coincide con un momento de transformación en los hábitos de consumo de los colombianos.

“Hoy hay una mayor apertura a explorar nuevos cortes, nuevas preparaciones y a entender la cocina desde la experiencia, lo que abre la puerta a propuestas que dialogan con la tradición desde otro lugar”, señaló la representante de USMEF Colombia.

Este comportamiento también se refleja en las cifras del mercado. Según datos compartidos por la organización, el consumo per cápita de proteínas de res y cerdo alcanzó los 34,2 kilogramos en 2025. Además, las importaciones de carne de cerdo y res desde Estados Unidos llegaron a 128.200 toneladas, equivalentes a cerca de 405 millones de dólares.