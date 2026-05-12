Costilla Fest en Bogotá: llega la famosa costilla de 1 metro

Los amantes de la buena comida ya tienen nuevo plan en Bogotá. Del 11 al 15 de mayo se realizará el esperado Costilla Fest, un evento gastronómico que trae por primera vez a la capital la famosa costilla de 1 metro, una propuesta pensada para compartir, disfrutar y convertir cualquier reunión en toda una celebración.

El festival llega con una experiencia cargada de sabor, música en vivo, bebidas, postres y el ambiente perfecto para quienes disfrutan de las comidas abundantes y los encuentros alrededor de la mesa.

¿Qué es Costilla Fest?

Costilla Fest nace como una celebración dedicada a uno de los platos favoritos de muchos colombianos: las costillas BBQ. Durante cinco días, los asistentes podrán disfrutar de costillas tiernas, jugosas y bañadas en salsas especiales que prometen elevar cada bocado.

La gran protagonista del evento será la impresionante costilla de 1 metro, considerada una de las más grandes del país y diseñada para compartir entre amigos, pareja o familia.

Además de la experiencia gastronómica, el festival busca crear un espacio de encuentro donde la comida, la música y los buenos momentos sean los protagonistas.

¿Qué incluye la experiencia en Costilla Fest?

Durante el festival, los visitantes podrán disfrutar del exclusivo Combo Costilla Fest, que incluye:

Costillas BBQ

Bebida

Postre

Diferentes salsas especiales

A esto se suma un ambiente pensado para alargar la celebración con happy hour en cervezas y cócteles todas las tardes.

La experiencia también contará con música en vivo diariamente, creando el ambiente ideal para disfrutar sin afán y compartir alrededor de la mesa.

¿Dónde será Costilla Fest en Bogotá?

El evento se realizará en la Zona Rosa de Bogotá, uno de los sectores gastronómicos y de entretenimiento más visitados de la ciudad.

Dirección: Calle 81 #11-44 – Zona Rosa, Bogotá

Fechas y horarios de Costilla Fest

Fecha: del 11 al 15 de mayo

del 11 al 15 de mayo Horario: desde las 12:00 p. m. hasta las 7:00 p. m.

Los organizadores aseguran que será una semana cargada de sorpresas, sabores especiales y momentos ideales para quienes buscan nuevos planes gastronómicos en Bogotá.