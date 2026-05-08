De la serie joyitas de barrio : La Casa Mexicana, en Usaquén

Mucho antes de que en Bogotá se pusieran de moda las taquerías, la cocinera poblana Myriam Gélvez ya trabajaba sirviendo en sus mesas lo mejor de la cocina mexicana, en Bogotá.

Hace tres décadas, cuando nació La Casa de la cultura mexicana y su restaurante contiguo y unos años después, con el restaurante Casa Mexicana, la casa amarilla de la calle 80 con carrera 14, Bogotá solo contaba con uno que otro restaurante texmex y una propuesta de cocina mexicana poco tradicional y, sobre todo, poco variada.

Además de ofrecer una oferta amplia de platos tradicionales, como los Chiles en Nogada de temporada, mole, enchiladas y aguas frescas, la Casa Mexicana, ubicada en Usaquén desde finales de 2024, tiene una tienda anexa surtida con ingredientes de calidad de su producción propia: las tortillas, mix de chiles, encurtidos y salsas tradicionales hechos en casa.

Las tortillas de maíz son el sello de autenticidad del lugar, elaboradas con el proceso de nixtamalización, la técnica del pelado del maíz, como le llaman en Santander, que es la responsable del sabor, la textura y sobre todo el valor nutricional de este alimento. Características que las tortillas industriales y larga vida que venden en los supermercados, no conservan.

Me gusta mucho la propuesta de la Casa mexicana. Me gusta ver a las mujeres que lideran esa cocina y su sala. Creo que la relación costo beneficio es buena y aplaudo los proyectos que han sobrevivido a las modas, a la pandemia, a las tendencias de tiktok, con una cocina bien hecha y con alma.

La casa mexicana está en la calle 118 #5-23 de Usaquén.

Más información: @casamexicanabogota