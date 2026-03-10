“Pan con Fe”: el pan que quiere convertirse en símbolo gastronómico de Colombia

Con el propósito de reactivar el consumo de pan en Colombia, fortalecer la industria panadera y reconocer el trabajo de miles de panaderos, Levapan anunció la tercera edición de “Pan con Fe”, una iniciativa que promueve la elaboración de un pan especial de temporada bajo una receta oficial y un sello distintivo.

El proyecto busca unir a panaderías artesanales, industrias y el canal Horeca alrededor de un símbolo gastronómico que representa unión, esperanza y orgullo nacional: el pan.

El consumo de pan en Colombia enfrenta estancamiento

Aunque el pan sigue siendo un alimento esencial en la mesa colombiana, el sector enfrenta importantes desafíos. De acuerdo con cifras de RADDAR, el consumo per cápita en Colombia es cercano a 22 kilogramos de pan al año, lo que demuestra su relevancia dentro de la canasta familiar.

Sin embargo, estudios de investigación sectorial indican que la categoría ha mostrado señales de estancamiento e incluso descensos recientes. Entre las causas se encuentran:

El incremento de impuestos

El aumento en los costos de producción

Nuevas tendencias de consumo

Este panorama ha impactado directamente a más de 15.000 panaderías de barrio, negocios tradicionales que forman parte del tejido económico y social de muchas comunidades en el país.

“Pan con Fe”: una apuesta por el panadero colombiano

Según Carolina Franco, gerente de mercadeo de Levapan, la iniciativa nació como respuesta a los retos que enfrenta el sector, pero también como un reconocimiento al valor cultural y económico de las panaderías.

“Las panaderías no solo producen pan: generan empleo, dinamizan la economía y mantienen viva una tradición que pasa de generación en generación. Con Pan con Fe queremos revitalizar la categoría y exaltar la labor del panadero”, afirmó Franco.

La campaña también busca destacar el papel de estos negocios como espacios de encuentro comunitario, donde cada día se construyen historias alrededor de un horno encendido.

Un pan con ingredientes tradicionales colombianos

La receta del Pan con Fe integra sabores profundamente ligados a la gastronomía colombiana. Entre los ingredientes principales se encuentran:

Harina de trigo fortificada

Panela

Arequipe

Cuajada

Galleta cuca

La combinación da como resultado un pan dulce-salado con identidad nacional, diseñado para compartirse en familia.

Además, aunque existe una receta base, cada panadero puede añadir su toque personal, manteniendo la creatividad que caracteriza a las panaderías de barrio en Colombia.

Un símbolo gastronómico pensado para unir al país

La idea detrás de “Pan con Fe” surgió de una reflexión: Colombia no contaba con un pan que la representara como nación.

Por ello, se diseñó una receta que reúne ingredientes presentes en diferentes regiones del país, con el objetivo de crear un producto que pueda sentirse propio tanto en el norte como en el sur.

La elección de Semana Santa como temporada de lanzamiento tampoco es casual. Durante estas fechas, las familias colombianas suelen reunirse, lo que convierte al pan en un alimento cargado de simbolismo.

Más de 5.000 panaderías podrían sumarse en 2026

En las ediciones anteriores, más de 2.000 panaderías de barrio participaron en la iniciativa, ampliando su oferta y aprovechando una temporada clave para sus ventas.

Para 2026, el objetivo es mucho más ambicioso: alcanzar más de 5.000 panaderías en todo el país, ampliando el impacto de la campaña y consolidando al Pan con Fe como un producto insignia del sector.

Dónde conseguir el Pan con Fe en Colombia

La preparación estará disponible durante Semana Santa y todo el mes de abril en panaderías de distintas ciudades del país, entre ellas:

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Bucaramanga

Santa Marta

Pasto

Levapan también invitó a panaderías, aliados del canal Horeca y consumidores a sumarse a la iniciativa.

Impulsar el Pan con Fe, según la compañía, no solo promueve el consumo de pan, sino que también apoya a los productores de ingredientes tradicionales, fortalece las economías locales y reconoce el trabajo de miles de panaderos que mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más importantes de Colombia.