El chocolate se reinventa: innovación y sabor marcan nueva tendencia en Colombia

Barry Callebaut anunció el lanzamiento en Colombia de “Callebaut Masters of Taste”, su nueva esencia de marca enfocada en la maestría del sabor, la innovación aplicada y la co-creación con clientes del sector gastronómico e industrial.

La iniciativa se basa en más de un siglo de tradición del chocolate belga, con la que la compañía busca seguir inspirando a chefs, panaderos y artesanos alrededor del mundo mediante productos que destacan por su sabor superior y excelencia artesanal.

Crecimiento del sector del chocolate en Colombia

La llegada de “Masters of Taste” se da en un contexto favorable para la industria del cacao y el chocolate en el país. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el sector de chocolate, cacao y confitería registró un crecimiento del 10,94 % en el primer trimestre de 2025, superando el promedio del sector manufacturero y el crecimiento del PIB nacional.

Este desempeño evidencia el dinamismo del ecosistema agroindustrial del cacao en Colombia, que cada vez gana mayor relevancia en los mercados regionales e internacionales.

Colombia, mercado estratégico en América Latina

Actualmente, Barry Callebaut tiene operaciones en más de 60 países y atiende clientes en más de 145 mercados. En América Latina, la empresa ha fortalecido su presencia con un enfoque centrado en el crecimiento, la innovación y la cercanía con sus clientes.

Según explicó David Jaramillo, Managing Director de la compañía para North Latam, Colombia es uno de los mercados clave dentro de la estrategia regional.

“Masters of Taste refleja cómo entendemos hoy el chocolate: es una experiencia que nace del cacao, se construye con conocimiento y se potencia cuando trabajamos de la mano con nuestros clientes. Colombia es un mercado clave para nuestra estrategia regional y un punto de conexión para el crecimiento en North Latam”, señaló el directivo.

En el país, la compañía trabaja de la mano con Levapan como socio estratégico, además de contar con distribuidores en Perú y Centroamérica. Gracias a esta red, actualmente llega a más de 25.000 clientes finales en la región.

La colaboración con actores del sector gastronómico y de panadería busca impulsar nuevas oportunidades de negocio y fomentar la innovación en productos basados en cacao.

Del cacao al chocolate: el modelo “bean to bar”

Uno de los pilares de la estrategia de Barry Callebaut en América Latina es su modelo “bean to bar”, que abarca toda la cadena de valor del chocolate: desde el procesamiento del cacao hasta la producción final.

Este enfoque integrado permite garantizar consistencia, calidad y flexibilidad, facilitando el desarrollo de soluciones personalizadas para clientes industriales, semiindustriales y gourmet.

Además, estudios del sector indican que el sabor es el principal factor de compra para el 84 % de los consumidores de chocolate en el mundo, lo que refuerza la apuesta de la compañía por ofrecer experiencias sensoriales diferenciadas.

Innovación y tendencias del mercado

Con “Masters of Taste”, la marca busca consolidar una propuesta que combine conocimiento técnico, anticipación de tendencias y colaboración directa con clientes.

A través de este enfoque, Callebaut transforma la información del mercado y del consumidor en propuestas concretas de productos y soluciones, diseñadas para impulsar el crecimiento de las empresas en un entorno cada vez más competitivo.

La iniciativa refuerza el papel de Colombia como un actor clave dentro del desarrollo del cacao y el chocolate en América Latina, y como un punto estratégico para la innovación en la industria.