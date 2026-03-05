Medellín le abre espacio a una nueva generación de restaurantes de cocina china contemporánea

Con el objetivo de fortalecer la oferta gastronómica y de entretenimiento de la ciudad, el restaurante Pato Pekín abrió oficialmente sus puertas en Medellín. Esta nueva propuesta de cocina china contemporánea busca reinterpretar la tradición asiática desde una mirada moderna, combinando técnica, identidad y una experiencia gastronómica cuidadosamente diseñada.

Ubicado en el sector de El Poblado, uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad, el restaurante se presenta como una alternativa que pretende elevar el estándar de la cocina china en Medellín, integrando sabores auténticos, ingredientes de calidad y una puesta en escena que mezcla gastronomía y entretenimiento.

La propuesta culinaria: tradición asiática con técnica contemporánea

La cocina está liderada por el chef Diego Ardila, quien ha trabajado en una propuesta que respeta la tradición gastronómica asiática sin perder creatividad ni precisión técnica.

El menú se construye a partir de una selección cuidadosa de ingredientes provenientes de Asia y Colombia, manteniendo sabores esenciales y técnicas propias de la cocina china, pero integrando productos locales de alta calidad.

La carta está pensada para compartirse, con platos que se alejan de interpretaciones simplificadas y buscan ofrecer una ejecución contemporánea basada en fundamentos sólidos de la gastronomía asiática.

Coctelería inspirada en sabores asiáticos

La experiencia gastronómica se complementa con una propuesta de coctelería diseñada para acompañar cada plato. La carta incluye bebidas inspiradas en botánicos y sabores asiáticos, con ingredientes como tés, frutas y notas cítricas y herbales.

Más allá de lo visual, cada cóctel está pensado para equilibrar el paladar, resaltar los matices de los platos y convertir el maridaje en una parte fundamental de la experiencia culinaria.



