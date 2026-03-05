Bogotá se suma a la tendencia after office con noches de cerveza, DJ y planes entre semana

En una ciudad donde el ritmo laboral es cada vez más intenso, encontrar espacios para relajarse después de la jornada se ha convertido en una necesidad para muchos profesionales. Pensando en ese momento de desconexión y socialización, el Hilton Bogotá presenta ‘After Work Beers’, una propuesta diseñada para transformar las noches de mitad de semana en un plan relajado, social y diferente en la capital.

La iniciativa nace en un contexto donde las experiencias urbanas después del trabajo han ganado protagonismo. Cada vez más personas buscan lugares donde puedan compartir con amigos o colegas, escuchar música y disfrutar de una bebida mientras dejan atrás el estrés del día. Bajo esta premisa, el hotel apuesta por una experiencia after office que combina ambiente, música y promociones especiales.

El evento se realiza en Levels Bar, uno de los espacios más icónicos del hotel, que se transforma en un escenario ideal para quienes buscan planes en Bogotá después del trabajo. Con un ambiente moderno y urbano, el lugar está pensado para convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, huéspedes del hotel y público local.

La experiencia ‘After Work Beers’ se lleva a cabo todos los miércoles de febrero y marzo entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., un horario perfecto para cerrar la jornada laboral y comenzar la noche con un plan diferente.

Música en vivo y promoción especial en cerveza

El evento no solo busca ofrecer un espacio para compartir, sino también crear una experiencia completa. Por ello, el ambiente está acompañado por DJ en vivo, encargado de poner el ritmo a una noche pensada para relajarse y socializar.

Además, quienes asistan podrán disfrutar de una promoción especial de 3x2 en cerveza Stella Artois, válida durante el horario de la activación. Esta oferta convierte la experiencia en una alternativa atractiva para quienes buscan planes after office en Bogotá sin tener que esperar al fin de semana.