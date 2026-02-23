Hospitalidad y tradición: así se da la bienvenida al Carnaval de Barranquilla

Buchanan’s 18 Special Reserve anunció su alianza con Manuel Restaurante en el marco del Carnaval de Barranquilla, consolidando una propuesta que pone en el centro la hospitalidad como esencia de la celebración más emblemática del Caribe colombiano.

La marca asume el rol de anfitrión en una ciudad que, más allá de la fiesta y los desfiles, entiende el recibir como un acto profundo de identidad. En Barranquilla, la preparación del Carnaval comienza meses antes, cuando restaurantes, familias y espacios culturales afinan cada detalle para abrir sus puertas al país y al mundo.

Una bienvenida que nace desde la mesa

En esta alianza, la gastronomía funciona como vehículo de encuentro. No se trata solo de acompañar la celebración, sino de integrarse a ese momento simbólico en el que la ciudad se dispone a recibir. Manuel Restaurante encarna ese espíritu: más que un referente gastronómico, es un espacio donde la hospitalidad caribeña se expresa en cada detalle.

Reconocido en la edición 2025 de Latin America’s 50 Best Restaurants, Manuel ha logrado proyectar su propuesta al escenario internacional sin perder su raíz local. Desde su mesa, el restaurante se convierte en anfitrión del Carnaval, reflejando la manera barranquillera de hacer sentir al visitante como en casa.

Por su parte, Buchanan’s 18 refuerza su posicionamiento como símbolo de sofisticación asociada al compartir. La marca también participa como Whisky Oficial de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, fortaleciendo su vínculo con quienes elevan la experiencia de hospitalidad en Latinoamérica.