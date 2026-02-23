Alianza en Montes de María impulsa empleo y sostenibilidad en el sector de la hospitalidad

En un momento en el que la industria de la hospitalidad en Colombia enfrenta el desafío de crecer de manera responsable, Diageo y Alquímico anunciaron una alianza estratégica enfocada en el desarrollo social, la sostenibilidad y el fortalecimiento del sector On-Trade en el país.

La colaboración se articula alrededor de la agenda global Espíritu de Progreso de Diageo y del trabajo que Alquímico ha consolidado durante años con comunidades rurales y productores locales, integrando formación, impacto social y prácticas sostenibles dentro de su operación.

Montes de María: epicentro de la alianza social y sostenible

Uno de los principales ejes de esta alianza se desarrolla en Montes de María, en el departamento de Sucre. Allí, ambas organizaciones avanzan en un plan de intervención que combina formación, economía local y acompañamiento social.

Formación y empleabilidad: 27 graduados en Learning for Life

Un total de 27 personas de la comunidad se graduaron recientemente del programa Learning for Life, iniciativa de Diageo que brinda formación técnica en coctelería y servicio.

El objetivo es ampliar sus oportunidades laborales dentro del sector de la hospitalidad, especialmente en bares, restaurantes y hoteles, fortaleciendo así el ecosistema On-Trade en Colombia. Este tipo de programas busca cerrar brechas de acceso al empleo formal y generar capacidades técnicas en territorios históricamente afectados por limitaciones económicas.

Economía local: apoyo a ASOCOMAN y producción orgánica

La alianza también impacta directamente a ASOCOMAN, asociación campesina comprometida con la producción orgánica en Montes de María.

A través del Menú de la Comunidad en Alquímico, se integra el trabajo de ASOCOMAN en una propuesta gastronómica curada en colaboración con Don Julio. Esta iniciativa visibiliza el origen de los ingredientes, promueve el comercio justo y genera recursos que serán destinados a:

Mejoramiento del centro de producción.

Construcción de una escuela.

Adquisición de un sistema de transporte para la comunidad.

Con este modelo, la cadena de valor de la hospitalidad se conecta directamente con el territorio, apostando por un impacto tangible en el desarrollo rural.

Voluntariado corporativo en temporada decembrina

Durante la temporada decembrina, colaboradores de Diageo participaron en jornadas de voluntariado que beneficiaron a 40 niños y adolescentes de la región. Las actividades incluyeron la entrega de artículos esenciales como ropa, calzado y útiles personales, reforzando el componente social de la alianza.

On-Trade en Colombia: crecimiento con impacto social y ambiental

El encuentro que acompaña este anuncio busca abrir la conversación dentro del sector On-Trade sobre la necesidad de integrar el crecimiento del negocio con el impacto social y ambiental.

La alianza se presenta como un ejemplo de cómo las marcas globales y los establecimientos locales pueden trabajar de manera articulada para:

Impulsar la empleabilidad.

Fortalecer economías rurales.

Promover prácticas sostenibles.

Construir cadenas de valor responsables.

Ambas organizaciones reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a ASOCOMAN y a otras comunidades rurales del país, con un enfoque en formación, fortalecimiento de capacidades locales y sostenibilidad en la industria de la hospitalidad en Colombia.