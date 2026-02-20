El auge del picante en Colombia: la tendencia gastronómica que marca 2026

El picante dejó de ser un simple toque de intensidad para convertirse en un motor de innovación gastronómica en Colombia. En 2026, ajíes, chiles y salsas con perfiles audaces marcan la pauta en hogares, restaurantes y en la industria de alimentos, impulsando una nueva forma de vivir el sabor: más consciente, multisensorial y emocional.

Según un estudio publicado por Verywell Health, añadir un nivel moderado de picante a las comidas puede reducir la ingesta de alimentos entre un 11 % y un 18 %, sin afectar el disfrute ni la satisfacción. Este efecto está asociado a la capsaicina, un compuesto natural presente en chiles y pimientos picantes, que favorece la sensación de saciedad y puede contribuir a la regulación del metabolismo.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. De acuerdo con estudios de FMCG Gurus y Kalsec citados en el informe Hot Trends – Spicy Flavors Ignite Food and Beverage Innovation, el 80 % de los consumidores disfruta probar alimentos picantes de distintas culturas y el 62 % afirma que es más probable comprar un producto si está promocionado como picante.

Además, el 58 % de los consumidores globales percibe que los sabores picantes mejoran el estado de ánimo. Esta tendencia es aún más marcada en generaciones jóvenes: el 60 % de la Generación Z y el 47 % de los Millennials aseguran estar dispuestos a probar el chile más picante del mundo.

El picante como experiencia integral

El auge del picante responde a una transformación más profunda en los hábitos de consumo. Según el estudio 2026 Global Food & Drink Predictions de Mintel, los consumidores priorizan alimentos que ofrezcan experiencias más ricas y memorables, donde el sabor se viva de manera integral.

En ese contexto, cinco tendencias explican cómo el picante está redefiniendo la mesa de los colombianos en 2026.

1. Experiencias multisensoriales intencionales

El picante ya no se limita al sabor: activa los sentidos, genera contrastes térmicos y despierta emociones. Aroma, textura, intensidad y percepción se integran en una experiencia completa que transforma cada bocado en un momento memorable.

Hoy, el consumidor busca platos que sorprendan y estimulen, convirtiendo la comida en un acto consciente y sensorial.

2. Reinvención de la tradición culinaria

La cocina colombiana está reinterpretando recetas tradicionales con nuevos niveles de picor. Ajíes y chiles se incorporan en preparaciones clásicas sin perder identidad cultural, ofreciendo lecturas renovadas que conectan con públicos jóvenes y curiosos.

Esta tendencia demuestra que innovación y tradición no son opuestas, sino complementarias.

3. Innovación en formatos y categorías

El picante se expande más allá de los platos principales. Snacks, salsas, dulces y productos listos para consumir integran notas picantes como factor diferenciador en el punto de venta.

El 62 % de los consumidores afirma que es más probable adquirir un producto si destaca su perfil picante, lo que evidencia su peso como argumento comercial y estratégico dentro de la industria.

4. Diversidad de ingredientes y perfiles de sabor

La exploración gastronómica impulsa el uso de distintos ajíes y chiles con niveles de intensidad variados: desde perfiles suaves hasta experiencias más desafiantes.

Combinaciones frutales como mango y maracuyá se fusionan con chiles como el chipotle o el habanero, creando contrastes entre dulzor y picor que elevan la complejidad del sabor y amplían el espectro culinario en Colombia.

5. Creatividad como valor de marca

Las marcas que apuestan por propuestas sensoriales auténticas logran mayor conexión emocional con el consumidor. La creatividad se convierte en diferencial competitivo al fusionar dulce y picante, tradición e innovación.

“El picante se ha convertido en un recurso clave para reinterpretar la forma en que comemos. Más allá de la intensidad, hoy permite crear contrastes, profundidad de sabor y experiencias más ricas, alineadas con un consumidor que valora la exploración y el disfrute consciente de la comida. Marcas como San Jorge terminan impulsando tendencias de sabores a través de la innovación y el uso del picante en sus productos”, destaca Carolina Franco, Directora de Marketing & Trade Marketing de Levapan.

En esa línea, San Jorge presenta tres nuevas propuestas de sabores fusión: chile dulce, mango chipotle y maracuyá habanero, una colección que combina notas frutales y matices picantes para realzar la cocina cotidiana y convertirla en una experiencia más memorable.

El picante como motor de bienestar y emoción

Más allá de su intensidad, el picante se consolida como un detonante de creatividad gastronómica y bienestar. Estimula la experimentación en cocinas profesionales y domésticas, fomenta combinaciones audaces y fortalece la conexión emocional con la comida.

En 2026, el picante no es solo una tendencia pasajera: es una expresión de cómo los colombianos están redefiniendo su relación con la mesa, apostando por sabores intensos, experiencias sensoriales y una alimentación más consciente y exploratoria.